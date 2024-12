Windows 11 : Envoyez vos fichiers depuis votre iPhone avec Mobile connecté !

L’intégration entre les iPhone et Windows 11 continue de s’améliorer. Microsoft a commencé à déployer une mise à jour pour Mobile connecté qui permet enfin aux utilisateurs d’iPhone d’envoyer des fichiers directement vers un PC sous Windows 11. Cette fonctionnalité, auparavant réservée aux appareils Android, marque une avancée significative pour améliorer la compatibilité entre les écosystèmes Apple et Microsoft.

Pour l’instant, cette nouveauté est en cours de déploiement progressif pour les membres du programme Windows Insider. Voici ce dont vous avez besoin pour en bénéficier :

Un iPhone sous iOS 16 ou une version ultérieure. L’application Mobile connecté (version 1.24112.73 ou supérieure) installée sur votre iPhone. L’application Mobile connecté (version 1.24112.89.0 ou supérieure) installée sur votre PC Windows 11. Un compte Microsoft actif sur votre PC.

Si vous êtes un utilisateur Insider, vérifiez que vos applications sont à jour pour tester cette fonctionnalité. Toutefois, comme il s’agit d’une version bêta, des bugs ou des limitations peuvent être présents. Pour une expérience plus stable, il est recommandé d’attendre le déploiement général.

Comment configurer Mobile connecté pour un iPhone

Pour les utilisateurs configurant Mobile connecté avec un iPhone pour la première fois, l’option d’envoi de fichiers sera disponible lors du processus initial de connexion entre les deux appareils. Si vous avez déjà configuré Mobile connecté, il est conseillé de vérifier les paramètres ou de réinstaller l’application pour accéder à cette nouvelle fonctionnalité.

Bien que Mobile connecté soit disponible pour iPhone depuis quelque temps, certaines fonctionnalités manquaient, comme l’envoi de fichiers ou la synchronisation complète des notifications. Avec cette mise à jour, Microsoft comble partiellement l’écart avec Android, qui profite d’une intégration beaucoup plus complète via Mobile connecté. Par exemple, les utilisateurs Android peuvent déjà transférer facilement des fichiers, gérer des messages et des appels, ou partager leur écran avec un PC Windows.

Pour les utilisateurs d’iPhone, cette nouveauté simplifie le partage de fichiers sans avoir à passer par des outils tiers ou des services cloud comme OneDrive ou AirDrop.

Limitations actuelles

Bien que prometteuse, cette fonctionnalité présente encore des limitations importantes :

Pas de glisser-déposer : Contrairement à ce qui est possible avec les appareils Android, cette solution nécessite l’utilisation d’applications dédiées sur les deux appareils.

Gestion des fichiers limitée : Il n’est pas possible de transférer des dossiers entiers ou d’organiser précisément les fichiers partagés.

Bugs potentiels : Étant donné qu’il s’agit d’une version Insider, des erreurs sont à prévoir. Microsoft encourage les utilisateurs à signaler les problèmes via le Feedback Hub.

Un déploiement progressif

Microsoft a choisi un déploiement par étapes afin de tester la fonctionnalité auprès d’un groupe restreint d’utilisateurs avant une mise en ligne plus large. Cela permet à l’entreprise de corriger les éventuels problèmes et d’améliorer la stabilité. Aucune date officielle n’a été communiquée pour le déploiement global, mais il est probable qu’il ait lieu dans les prochains mois.

Cette mise à jour rapproche davantage Windows 11 de la philosophie d’intégration qu’Apple propose avec son propre écosystème. Bien qu’il reste encore du chemin à parcourir pour égaler la fluidité d’AirDrop ou de Handoff entre les appareils Apple, cette avancée est une bonne nouvelle pour les utilisateurs qui jonglent entre les deux plateformes.

En attendant le déploiement complet, les utilisateurs curieux peuvent rejoindre le programme Windows Insider pour tester cette nouvelle fonctionnalité en avant-première. Pour tous les autres, patience : une expérience plus fluide et complète entre iPhone et Windows 11 est en préparation.