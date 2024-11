Gemini s’ouvre à Spotify : Contrôlez votre musique avec l’IA !

Google continue d’enrichir Gemini, son assistant intelligent basé sur l’IA, pour combler les lacunes laissées par la suppression de Google Assistant. Cette transition, initialement controversée, a frustré de nombreux utilisateurs, Gemini étant jugé moins performant pour des tâches traditionnelles. Cependant, Google ajoute progressivement des intégrations tierces à Gemini, et la dernière en date est Spotify, après WhatsApp et Google Home.

Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, Gemini peut désormais contrôler la lecture musicale sur Spotify via des commandes en langage naturel. Les utilisateurs peuvent demander des chansons spécifiques, des albums, des playlists ou encore de la musique adaptée à une humeur ou une activité.

Contrairement à Google Assistant, qui nécessitait des commandes rigides et préétablies, Gemini exploite l’IA générative pour interpréter des requêtes plus flexibles, offrant ainsi une expérience plus intuitive. Cependant, comme pour toute IA générative, des erreurs occasionnelles peuvent survenir.

Comment fonctionne l’intégration Spotify avec Gemini ?

Pour utiliser cette extension, les utilisateurs doivent d’abord lier leur compte Spotify à leur compte Google. Une fois connectée, Gemini peut lire de la musique sur Spotify via des commandes vocales ou textuelles. Si plusieurs services musicaux sont liés, Gemini choisira par défaut la dernière plateforme utilisée.

Cette intégration est actuellement disponible uniquement sur l’application Gemini pour Android et nécessite que la langue soit définie sur l’anglais.

De plus, pour lire des chansons ou des albums spécifiques à la demande, un abonnement Spotify Premium est requis.

Voici quelques exemples de commandes possibles :

« Lis *** sur Spotify »

« Trouve une playlist pour faire du sport sur Spotify »

« Recherche la chanson avec les paroles : *** »

Un enrichissement progressif des fonctionnalités de Gemini

L’extension Spotify rejoint d’autres récentes intégrations comme Google Home, qui permet à Gemini de configurer des automatisations et de contrôler des appareils domotiques. Ces améliorations montrent que Google travaille activement à rendre Gemini plus pratique et polyvalent, en s’appuyant sur des fonctionnalités déjà appréciées dans Google Assistant.

Avec l’intégration WhatsApp, Gemini peut également envoyer des messages, gérer des discussions et effectuer d’autres tâches liées à la communication, élargissant ainsi son champ d’application. Cependant, de nombreux utilisateurs continuent de réclamer des intégrations plus robustes et étendues à d’autres applications tierces — un besoin que Google semble s’efforcer de combler progressivement.

Déploiement progressif de l’extension Spotify sur Gemini

Le déploiement de l’extension Spotify est actuellement limité et semble se faire de manière progressive. Certains utilisateurs n’ont pas encore accès à cette fonctionnalité, mais son ajout reflète l’engagement de Google à enrichir l’écosystème de Gemini.

Bien que la transition de Google Assistant à Gemini reste un sujet controversé, ces mises à jour montrent l’ambition de Google de positionner Gemini comme un assistant IA polyvalent et indispensable, offrant des intégrations plus profondes avec des services populaires comme Spotify, WhatsApp et Google Home.