Nothing : Trois nouveaux smartphones en 2025, dont le Phone (3) et un modèle mystère ?

Depuis ses débuts en tant que fabricant de smartphones avec un unique modèle — le Phone (1) —, Nothing n’a cessé d’élargir son portefeuille. Après le lancement du Phone (2) et du Phone (2a), la marque semble prête à passer à l’étape suivante. Selon de récentes rumeurs, Nothing travaillerait actuellement sur trois nouveaux smartphones, qui devraient voir le jour au cours du premier semestre 2025.

Le célèbre leaker Yogesh Brar a partagé sur X (anciennement Twitter) une rumeur concernant Nothing. Selon ses informations, la marque serait en train de développer trois nouveaux appareils, dont la sortie est prévue dans les six premiers mois de 2025. Malheureusement, Brar n’a pas fourni davantage de détails, ce qui laisse place à de nombreuses spéculations.

Si l’on se base sur l’historique de Nothing, il est probable que deux de ces trois modèles soient des successeurs des Phone (2) et Phone (2a). Mais qu’en est-il du troisième appareil ?

Le mystère du troisième smartphone : une nouvelle gamme ?

L’idée d’un troisième smartphone intrigue. Plusieurs hypothèses circulent :

Un successeur du Phone (2a) Plus ? Bien que ce modèle ne soit qu’une version légèrement améliorée du Phone (2a) — avec un processeur plus puissant, une caméra selfie améliorée et une charge plus rapide de 5W —, Nothing pourrait lancer une version plus aboutie et distincte.

Une toute nouvelle gamme ? Nothing pourrait surprendre en introduisant un appareil qui sort de sa stratégie habituelle. Cela pourrait être un modèle encore plus abordable pour concurrencer des marques comme Redmi, ou un flagship haut de gamme visant un segment premium.

Depuis ses débuts avec le Phone (1) et son design unique marqué par l’interface Glyph, Nothing a su captiver un public en quête d’innovation. Avec le lancement du Phone (2) et du Phone (2a), l’entreprise a consolidé sa position en tant que marque originale dans un marché saturé. Aujourd’hui, l’élargissement de sa gamme avec trois nouveaux modèles montre l’ambition de la marque à s’imposer davantage dans l’univers des smartphones.

Si ces rumeurs se confirment, Nothing pourrait ainsi diversifier son offre pour répondre à un public plus large tout en continuant à innover. Toutefois, sans détails officiels pour l’instant, il faudra attendre pour découvrir ce que Nothing a réellement prévu.

Une annonce imminente du Phone (3) ?

Le mystère reste entier concernant ces trois modèles. Avec un Phone (3) attendu pour renouveler la gamme principale, et les rumeurs autour d’un troisième appareil inédit, Nothing pourrait réserver des surprises majeures pour 2025. Quoi qu’il en soit, cette expansion pourrait marquer une étape importante pour la marque, qui semble déterminée à repousser les limites du design et de la technologie.