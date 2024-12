Accueil » Honor 300 Ultra : Snapdragon 8 Gen 3, écran 1.5K et caméra périscopique 50 mégapixels

Honor continue d’attiser la curiosité des amateurs de technologie en dévoilant progressivement sa nouvelle série Honor 300 en Chine. La gamme comprendra trois modèles : le Honor 300, le Honor 300 Pro et le Honor 300 Ultra.

Après avoir révélé les designs des modèles standard et Pro, Honor a officiellement levé le voile sur l’esthétique de son modèle phare, le Honor 300 Ultra, désormais disponible en précommande.

Le Honor 300 Ultra reprend les codes de design du modèle Pro tout en y ajoutant une touche de sophistication. Proposé en deux élégants coloris, Camellia White et Ink Rock Black, l’appareil combine une construction premium et une esthétique moderne.

L’avant de l’appareil est dominé par un écran incurvé avec un poinçon centré, offrant une expérience visuelle immersive et fluide. À l’arrière, on retrouve un module photo triple caméra, qui, bien que analogue à celui du modèle Pro, se distingue par un marquage rouge unique autour des objectifs, renforçant l’aspect haut de gamme du smartphone.

Spécifications techniques et caractéristiques clés du Honor 300 Ultra

Le Honor 300 Ultra mise sur des performances de pointe grâce à son processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, une référence en matière de rapidité et d’efficacité pour les tâches exigeantes, les jeux et le multitâche. Voici les principales caractéristiques à retenir :

Écran incurvé 1.5K en verre Juxiong : Résistant et de haute qualité, cet écran promet des visuels clairs et immersifs

Configurations mémoire : Deux options sont disponibles pour répondre à différents besoins : 12 Go de RAM + 512 Go de stockage et 16 Go de RAM + 1 To de stockage, parfait pour les utilisateurs intensifs.

Sécurité biométrique avancée : Déverrouillage par empreinte digitale ultrasonique 3D, une technologie rapide et fiable.

Une caméra pensée pour les passionnés

Le module photo du Honor 300 Ultra comprend une configuration triple capteur avec un objectif téléphoto périscope de 50 mégapixels, idéal pour des prises de vue précises et détaillées. Parmi les fonctionnalités photographiques avancées :

Portraits dignes d’un reflex numérique grâce à l’intelligence artificielle.

Extension d’image libre via l’IA, permettant d’élargir les perspectives des clichés.

Ces fonctionnalités placent le Honor 300 Ultra comme un excellent choix pour les amateurs de photographie à la recherche d’un appareil polyvalent.

Disponibilité et lancement

Déjà disponible en précommande via le site officiel de Honor, le Honor 300 Ultra sera lancé officiellement le 2 décembre. Avec son design soigné et ses performances haut de gamme, il devrait attirer un large public, des passionnés de technologie aux utilisateurs en quête d’un smartphone à la fois puissant et élégant.

Ce lancement positionne Honor comme un sérieux concurrent dans le segment des flagships, rivalisant avec des modèles comme le Galaxy S25 Ultra ou le Xiaomi 15 Ultra. Si vous recherchez un appareil alliant style et puissance, le Honor 300 Ultra mérite toute votre attention.