OPPO Pad 3 : La tablette polyvalente qui allie élégance et performance

OPPO a récemment présenté sa nouvelle tablette OPPO Pad 3 en Chine, aux côtés des smartphones de la série Reno 13. Avec un prix de départ attractif fixé à 2 099 yuan (280 euros), cette tablette offre des fonctionnalités avancées qui devraient séduire les amateurs de technologie, tout en se positionnant comme une option compétitive sur le marché des tablettes Android.

La tablette est dotée d’un écran LCD de 11,61 pouces avec une résolution 2.8K (2800 x 2000 pixels), offrant une expérience visuelle immersive. Grâce à un taux de rafraîchissement variable de 144 Hz et une luminosité maximale de 700 nits, elle garantit des images fluides et éclatantes, même en extérieur. De plus, son ratio d’aspect 7:5 et sa fréquence d’échantillonnage tactile de 480 Hz en font un outil idéal pour les créatifs et les professionnels.

OPPO a également intégré une technologie d’écriture texturée nano-papier, permettant une expérience d’écriture au stylet qui imite le papier, ajoutant ainsi une dimension unique pour ceux qui aiment dessiner ou prendre des notes.

Sous le capot, la OPPO Pad 3 est alimentée par le processeur MediaTek Dimensity 8350, construit sur un processus 4 nm de TSMC, et couplé à un GPU Mali-G615 MC6. Cette configuration assure des performances puissantes pour le multitâche, en particulier avec jusqu’à 12 Go de RAM LPDDR5X et 512 Go de stockage UFS 3.1. Oppo a également doté la tablette de son système d’exploitation maison, ColorOS 15, basé sur Android 15. Cette version introduit des fonctionnalités multitâches optimisées pour une utilisation sur tablette, rendant l’appareil encore plus polyvalent pour les utilisateurs exigeants.

Côté autonomie, la tablette est équipée d’une batterie de 9 510 mAh, offrant une endurance impressionnante. Elle prend également en charge la charge rapide SuperVOOC de 67 W, permettant de minimiser les interruptions liées à la recharge. En matière de design, la OPPO Pad 3 se distingue par une finition métallique élégante, mesurant seulement 6,29 mm d’épaisseur pour un poids de 533 grammes, ce qui la rend aussi robuste que légère. Elle intègre également six haut-parleurs certifiés Hi-Res pour une expérience audio immersive, ainsi qu’un port USB Type-C pour une connectivité simplifiée.

La OPPO Pad 3 est limitée au marché chinois pour le moment

Pour ceux qui cherchent à améliorer leur productivité, la OPPO Pad 3 est compatible avec le Smart Keyboard, un clavier intelligent vendu séparément. Ce dernier est conçu pour s’adapter parfaitement à la tablette, avec une course de touche confortable de 1,5 mm, une touche dédiée à l’assistant Breeno, une connectivité NFC et un angle ajustable jusqu’à 120 degrés.

Actuellement disponible en précommande en Chine dans trois coloris (Sunshine Purple, Night Blue, et Star Track Bright Silver), la OPPO Pad 3 propose plusieurs options de configuration, notamment des versions avec 8/128 Go et 12/512 Go, avec un prix allant de 290 dollars à 400 dollars. Les premiers acheteurs bénéficieront également d’un stylet OPPO Pencil 2 gratuit, une offre qui ravira les artistes et les utilisateurs professionnels.

Bien que la OPPO Pad 3 soit limitée pour l’instant au marché chinois, un lancement mondial est prévu pour début 2025. Avec son écran immersif, ses performances robustes et son prix compétitif, la tablette pourrait s’imposer comme une référence incontournable sur le segment des tablettes Android milieu de gamme.