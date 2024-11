Moto AI : Programme bêta ouvert pour les Razr et Edge 50 Ultra

Motorola vient d’annoncer un programme bêta ouvert permettant aux utilisateurs de tester ses nouvelles fonctionnalités avancées d’intelligence artificielle, Moto AI.

Les propriétaires des derniers modèles Razr ou du Edge 50 Ultra pourront découvrir des outils innovants, tels que des résumés de notifications et d’autres fonctionnalités prometteuses. Motorola s’appuiera sur les retours des testeurs pour perfectionner ses outils d’IA générative et façonner leur avenir.

Depuis plusieurs années, Motorola utilise l’intelligence artificielle pour optimiser la qualité des photos, la performance des batteries et les affichages. Mais avec l’essor de l’IA générative, l’industrie mobile explore de nouvelles façons de simplifier le quotidien des utilisateurs, et Motorola se positionne à l’avant-garde de cette évolution.

Moto AI, un programme ouvert dès le 27 novembre

Le programme bêta Moto AI, lancé officiellement le 27 novembre, permettra aux utilisateurs de tester des fonctionnalités IA avancées qui avaient été prévisualisées plus tôt cette année avec les Edge 50 et Razr 50. Ces démonstrations incluaient des outils photographiques intelligents ainsi que des fonctions de création d’images et d’œuvres artistiques.

Parmi les fonctionnalités proposées dans cette phase bêta :

Catch me up : Cette fonctionnalité offre un résumé des messages et notifications importantes pour rattraper le fil des événements, même après une longue absence de votre téléphone. Moto AI peut répondre aux questions et vous informer de ce que vous avez manqué.

Pay attention : Fini les prises de notes fastidieuses. Moto AI peut enregistrer, transcrire et résumer les points clés des réunions et conversations, facilitant le suivi des discussions importantes.

Remember this : Moto AI vous aide à conserver des moments importants. Il stocke des photos, captures d’écran et notes avec un contexte enrichi, accessible via un Journal privé. Vous pourrez facilement revivre des souvenirs ou retrouver des informations précieuses.

Une expérience utilisateur améliorée grâce à l’IA

En plus des nouvelles fonctionnalités d’IA, Motorola introduit des améliorations significatives dans l’expérience utilisateur. Une barre de recherche repensée permet de trouver facilement des informations, que ce soit en ligne, dans vos applications, contacts ou paramètres. Trois nouveaux onglets simplifient l’accès aux contenus avec Apps, News, et Journal.

Grâce à l’IA générative, vous pouvez effectuer des recherches en langage naturel, soit par texte, soit par commande vocale. Les Smart Actions, quant à elles, permettent d’exécuter rapidement des tâches, comme prendre un selfie ou scanner un document d’une simple commande.

Comment participer au programme bêta de Moto AI ?

Le programme est accessible mondialement aux utilisateurs des modèles suivants :

Motorola Razr 50 Ultra

Motorola Razr+

Motorola Razr 50

Motorola Razr

Motorola Edge 50 Ultra

Les utilisateurs éligibles recevront une notification pour s’inscrire. Plus d’informations sont disponibles sur le site officiel de Motorola.

Les nouvelles fonctionnalités de Moto AI suscitent beaucoup d’enthousiasme. Catch me up, par exemple, répond parfaitement aux besoins des utilisateurs qui souhaitent être tenus informés sans perdre du temps à trier manuellement les notifications. De même, des outils comme Pay attention et Remember this promettent de transformer la manière dont nous organisons nos informations personnelles et professionnelles.

Les utilisateurs participant au programme auront l’opportunité de contribuer au développement de ces technologies novatrices, tandis que Motorola continue de renforcer sa position en tant que leader dans l’IA mobile.