FreeBuds Pro 4 : HarmonyOS Next et design raffiné pour les nouveaux écouteurs de Huawei

Après des semaines de rumeurs et de fuites, Huawei a officiellement confirmé l’arrivée de ses nouveaux écouteurs FreeBuds Pro 4. L’annonce a été faite via un post sur Weibo, accompagné d’une image teaser des écouteurs. Mais ce qui fait sensation ? Ce sera la première paire d’écouteurs à fonctionner sous HarmonyOS NEXT, le système d’exploitation maison de Huawei.

L’image dévoilée montre un design globalement analogue aux précédents modèles FreeBuds, avec des courbes familières et un facteur de forme inchangé. Cependant, quelques détails subtils laissent entrevoir des mises à jour :

Grilles décoratives sur les côtés et l’arrière des écouteurs, probablement pour des raisons esthétiques.

Une finition noir métallisé élégante, rehaussée par un logo Huawei Sound en doré et un anneau doré audacieux entourant le stick arrière.

Ces changements visuels suggèrent une volonté d’associer élégance et innovation technologique, tout en conservant l’identité visuelle des précédents modèles.

Huawei a prévu de lancer officiellement les FreeBuds Pro 4 le 26 novembre, lors de son Mate Brand Festival, un événement qui dévoilera également d’autres produits phares, comme la nouvelle série de smartphones Mate 70.

Qu’attendre des FreeBuds Pro 4 ?

Pour l’instant, Huawei n’a pas révélé de détails techniques sur les FreeBuds Pro 4. Cependant, si l’on se fie à leur prédécesseur, les FreeBuds Pro 3, nous pouvons anticiper des améliorations sur plusieurs fronts.

Les FreeBuds Pro 3, lancés précédemment, offraient des performances remarquables grâce à une réduction de bruit active ANC 3.0 offrant une technologie avancée pour une immersion sonore optimale, une puce Kirin A2 capable de fournir une transmission audio sans perte à 1,5 Mb/s grâce à la technologie Polar code, le QuietCall 2.0 offrant une réduction significative du bruit ambiant lors des appels et enfin une autonomie améliorée jusqu’à 7 heures de lecture sur une seule charge, prolongées à 30 heures avec l’étui de chargement.

Huawei pourrait bâtir sur ces bases solides en introduisant :

Des fonctionnalités basées sur l’IA, en phase avec les tendances de 2024.

Une qualité audio et une autonomie encore améliorées.

Des innovations en matière de connectivité grâce à HarmonyOS NEXT, optimisé pour une intégration transparente avec l’écosystème Huawei.

HarmonyOS NEXT : Une évolution stratégique

Le choix d’intégrer HarmonyOS NEXT dans les FreeBuds Pro 4 marque une étape importante pour Huawei. Ce système, conçu pour rivaliser avec Android et iOS, promet une expérience utilisateur fluide et des performances accrues, notamment pour la gestion des fonctionnalités intelligentes et la connectivité avec d’autres appareils Huawei.

Avec les FreeBuds Pro 4, Huawei continue de repousser les limites de l’innovation, associant design raffiné, technologie de pointe, et écosystème intégré. Alors que leur lancement est imminent, les attentes sont grandes, surtout en matière de performances audio et de fonctionnalités intelligentes.

Rendez-vous le 26 novembre pour découvrir tous les détails de ces nouveaux écouteurs qui pourraient redéfinir l’expérience audio mobile !