Honor 300 Ultra : Snapdragon 8 Gen 3, charge sans fil et zoom périscopique

Honor continue d’attiser la curiosité autour de sa série Honor 300, qui comprendra trois modèles : le Honor 300, le Honor 300 Pro, et le Honor 300 Ultra. Bien que les modèles standard et Pro soient déjà répertoriés sur la boutique en ligne chinoise de Honor, le Honor 300 Ultra reste absent, attisant encore plus l’intérêt des amateurs de smartphones haut de gamme.

De récentes fuites, notamment des rendus partagés par la fiable source Digital Chat Station, révèlent des détails clés sur cette série et confirment les ambitions de Honor pour cette gamme.

Honor 300 Ultra : Le haut de gamme

Les rendus du Honor 300 Ultra montrent un appareil doté d’un écran quad-curvé avec une découpe en forme de pilule pour un système de double caméra selfie. Au dos, le smartphone arbore un module caméra identique à celui des Honor 300 et 300 Pro, mais il intègre un capteur périscopique pour des performances avancées en zoom.

Selon les dernières fuites, le Honor 300 Ultra sera propulsé par le processeur Snapdragon 8 Gen 3, faisant de lui le modèle le plus puissant de la série. Il sera également équipé d’une batterie de 5 300 mAh avec prise en charge de la charge rapide 100W ainsi que de la charge sans fil, une caractéristique absente des modèles inférieurs.

Des différences subtiles dans le design et les performances

Honor 300: Équipé d’un double module caméra, le modèle standard est le plus léger et le plus fin de la gamme, avec seulement 6,97 mm d’épaisseur et un poids de 181 grammes.

Honor 300 Pro : Intègre un triple module caméra avec téléobjectif, mesurant 7,7 mm d’épaisseur et pesant 187 grammes.

Les deux smartphones partageront une batterie de 5 300 mAh avec prise en charge de la charge rapide 100W, mais seule la version Pro proposera la charge sans fil.

Bien que les fuites ne confirment pas le chipset des deux modèles, des rumeurs suggèrent que le Honor 300 sera équipé d’un processeur Snapdragon de la série 7, positionnant ce modèle comme une option compétitive pour les utilisateurs recherchant des performances solides à un prix raisonnable.

Lancement imminent de la série Honor 300

Bien que la date de sortie officielle de la série Honor 300 n’ait pas encore été annoncée, le fait que les modèles standard et Pro soient déjà listés sur la boutique de Honor en Chine suggère un lancement imminent. Avec ces spécifications prometteuses et un modèle Ultra en préparation, Honor pourrait bien séduire un large éventail d’utilisateurs, des amateurs de photographie aux adeptes de smartphones puissants.

La série Honor 300 s’annonce comme une gamme à surveiller de près, avec des options pour tous les besoins et des caractéristiques conçues pour rivaliser avec les meilleurs appareils du marché.