Pixel 9 Pro Fold : Un sublime écran, mais fragile et coûteux à remplacer

Les fans du Pixel 9 Pro Fold de Google, vanté pour son écran pliable le plus grand du marché américain, devront probablement envisager une garantie prolongée ou une assurance.

En effet, remplacer l’écran du Pixel 9 Pro Fold en cas de casse leur coûterait la somme conséquente de 1 206 euros, d’après la liste de pièces détachées publiée par iFixit. Ce tarif ne concerne que la dalle elle-même, répertoriée comme « pièce d’origine », sans compter la main-d’œuvre si l’on choisit de confier la réparation à un professionnel. Des temps difficiles pour les maladroits !

Pour mettre ce prix en perspective, le remplacement de l’écran pliable du dernier modèle à triple pli Mate XT de Huawei revient à « seulement » 1 100 dollars, bien qu’il soit plus grand et pliable en deux points. Cependant, l’écran du Mate XT est fabriqué par BOE, ce qui le rend moins coûteux que la dalle Samsung ultra-performante du Pixel 9 Pro Fold.

Le panneau Super Actua Flex du Pixel, avec son format presque carré de 2076 x 2152 pixels et un taux de rafraîchissement dynamique de 1 à 120 Hz, est une véritable prouesse technologique… mais la beauté a un prix.

Dans son communiqué, Google revendique fièrement que l’écran principal de 8 pouces du Pixel 9 Pro Fold est « le plus grand écran sur un téléphone » et décrit ce modèle comme ayant l’affichage intérieur le plus vaste jamais vu sur un appareil mobile.

Cependant, ces affirmations sont accompagnées de mentions en petits caractères, comme « parmi les smartphones pliables dans les marchés où le Pixel Fold est vendu, à l’exclusion de l’Inde », ou encore « parmi les smartphones pliables vendus là où le Pixel Fold est proposé, en excluant Singapour, le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Irlande et la France » pour sa prétendue minceur.

Quoi qu’il en soit, cette deuxième version pliable de Google est bien plus aboutie que la première. Le Pixel 9 Pro Fold est non seulement conçu comme un membre central de la série Pixel 9, mais il est également présenté comme le modèle phare de la gamme, avec un prix conséquent, que ce soit pour l’achat ou pour les réparations.