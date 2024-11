Chrome pour iOS : Recherche visuelle, mini-cartes et sauvegarde dans Drive

Google a annoncé plusieurs améliorations pour son navigateur Chrome sur iOS et iPadOS, incluant une recherche visuelle optimisée avec des modificateurs de texte, une recherche de lieux plus rapide, des prix avantageux sur les sites de shopping, et la possibilité de sauvegarder directement des PDF et des images sur Google Drive et Photos.

Auparavant, bien que Chrome pour iPhone et iPad prenne en charge Google Lens, il fallait télécharger une image sans pouvoir ajuster les résultats. Désormais, les utilisateurs peuvent effectuer une recherche visuelle et affiner les résultats avec des mots-clés spécifiques pour trouver précisément ce qu’ils recherchent. En appuyant sur l’icône de la caméra dans la barre d’URL, on peut chercher une image, puis ajouter des mots pour préciser, par exemple, une couleur ou un détail particulier.

Par exemple, si vous trouvez un design de t-shirt qui vous plaît, vous pouvez télécharger la photo dans Lens et saisir la couleur que vous préférez pour que la recherche tente de trouver exactement ce que vous cherchez. Cette fonctionnalité arrive peu de temps après le lancement par Apple de son propre outil de recherche d’images, Visual Intelligence, qui est exclusif aux iPhone 16 et 16 Pro.

Google a aussi intégré une fonction de mini-carte pour un accès rapide aux emplacements géographiques. Par exemple, si vous appuyez sur une adresse soulignée sur un site Web, Chrome affichera une carte miniature directement dans le navigateur, sans basculer vers l’application Google Maps. Cette fonctionnalité est en cours de déploiement et sera disponible dans les prochains mois.

Sauvegarde directe des PDF et images dans Google Drive et Photos

Les utilisateurs peuvent désormais enregistrer des fichiers PDF et des images directement dans Google Drive ou Google Photos sans passer par le client Drive. Après avoir cliqué sur un lien pour télécharger un PDF ou une image, Chrome affiche le nom du fichier et une option « Enregistrer ». Il est alors possible de sauvegarder le fichier dans un dossier Drive intitulé « Enregistré depuis Chrome ». Cette option aide à libérer de l’espace de stockage local, ce qui est particulièrement utile pour éviter la notification agaçante « Stockage presque plein ».

La nouvelle fonction Shopping Insights informe des bonnes affaires avec un message « Bon prix » dans la barre d’adresse. En cliquant, on peut accéder à l’historique des prix et aux options de suivi de prix, ce qui permet de faire des achats plus réfléchis.

Pour utiliser cette fonctionnalité, l’utilisateur doit être connecté à Chrome avec l’option Améliorer les recherches et la navigation activée. Cette fonctionnalité est pour l’instant limitée aux États-Unis, mais sera étendue à d’autres régions dans les mois à venir.

Futures mises à jour dans Chrome

Google promet d’autres nouvelles fonctionnalités sur Chrome pour iOS dans les mois à venir. Pour profiter des dernières options, il est nécessaire de mettre à jour Chrome depuis l’App Store en sélectionnant « Mettre à jour ». De plus, Google travaille sur une version de Chrome pour iOS utilisant son moteur Blink au lieu de WebKit, désormais autorisée en Union européenne.

Ces améliorations font de Chrome une solution plus complète et pratique sur iOS, intégrant des fonctionnalités pour optimiser l’expérience utilisateur, réduire la consommation d’espace local, et offrir des options de shopping plus intelligentes et pratiques.