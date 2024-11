Zoom : L’IA Suki prend des notes pour que votre médecin se concentre sur vous

Si, lors de votre prochaine consultation vidéo sur Zoom, vous remarquez que votre médecin ne prend plus de notes sur ce que vous lui dites, ne vous inquiétez pas. Grâce à un partenariat entre Zoom et le créateur d’assistants IA médicaux, Suki, un assistant IA est désormais là pour s’en occuper.

Les deux entreprises ont convenu d’intégrer l’assistant IA de Suki, spécialisé dans la prise de notes et les tâches administratives, directement dans le service de télésanté de Zoom. Cela permet à votre médecin de se concentrer pleinement sur ce que vous lui dites, sans être distrait par la prise de notes, réduisant ainsi les risques de manquer une information importante.

La plateforme de Suki est déjà utilisée par près d’un million de professionnels de santé aux États-Unis, principalement lors de rendez-vous en personne. Avec votre autorisation, l’IA enregistre la conversation avec votre médecin, analyse la transcription pour en extraire les détails essentiels ainsi que les recommandations pour un éventuel suivi. Après une vérification et des annotations du médecin, ces notes sont ajoutées à votre dossier de santé électronique. Les recherches de Suki montrent que ce système d’assistance à la prise de notes pourrait réduire de 70 % le temps que les médecins passent sur les tâches administratives, leur laissant plus de temps et d’énergie pour s’occuper des patients.

Avec l’intégration de Suki sur Zoom, les rendez-vous de télésanté bénéficieront du même service : l’IA écoutera en temps réel pendant la consultation vidéo. Cette évolution est d’autant plus importante que Zoom a connu une croissance explosive dans le secteur de la santé depuis les confinements liés à la pandémie de COVID-19.

« Avec près de 140 000 institutions de santé dans le monde utilisant notre plateforme, nous avons la responsabilité d’utiliser l’IA pour améliorer la productivité et l’expérience des patients », a déclaré Smita Hashim, chef de produit chez Zoom. « En collaboration avec Suki, nous voulons offrir cette fonctionnalité essentielle de prise de notes cliniques par IA sur Zoom Workplace for Clinicians, afin de réduire les charges administratives et permettre aux médecins de se concentrer sur les patients ».

L’IA pour alléger la charge administrative

Zoom n’est pas la seule entreprise à s’intéresser à l’assistance IA pour le secteur médical. Microsoft, par exemple, a récemment dévoilé une nouvelle gamme d’outils IA pour aider les professionnels de santé dans leurs tâches administratives, utilisant la technologie acquise lors de l’achat de Nuance. De son côté, Amazon propose ses outils AI Bedrock via AWS HealthScribe pour sa filiale One Medical. De nombreuses autres entreprises, comme Abridge et Notable, développent également des assistants IA cliniques pour alléger les tâches administratives. En France, Doctolib a également annoncé une telle avancée dans son logiciel médical.

Pour les patients, l’essentiel à retenir est que, si votre médecin vous accorde un contact visuel prolongé lors d’une consultation sur Zoom, cela signifie qu’il est davantage concentré sur vous, plutôt que distrait par des notes ou d’autres tâches. Grâce à l’IA, il pourra se référer facilement aux informations échangées si besoin.

« L’IA transforme la façon dont nous interagissons avec le monde, que ce soit dans la communication, la technologie, ou les soins de santé », a déclaré Punit Soni, PDG de Suki. « Nous sommes ravis de travailler avec Zoom pour créer de nouveaux modèles d’interactions et des IA qui rendront la technologie médicale invisible et assistive, permettant aux médecins de se concentrer sur ce qui est essentiel : leurs patients ».