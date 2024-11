DJI Mic mini : Un microphone ultra-compact et abordable pour les créateurs

DJI s’apprête à élargir sa gamme de microphones avec une version ultra-compacte et abordable, le DJI Mic Mini. Les célèbres sources @quadro_news et @JasperEllens ont partagé des images du Mic Mini sur X (anciennement Twitter), dévoilant des détails captivants sur ce nouvel accessoire audio.

D’après les images fuitées, le DJI Mic Mini sera disponible en deux couleurs : un Arctic White épuré et un Infinity Black élégant. Son design clip-on permettra de le fixer facilement sur des vêtements ou des équipements photo, le rendant idéal pour les créateurs de contenu à la recherche de praticité et de discrétion. Côté interface, on aperçoit deux boutons simples, probablement pour l’alimentation et la connectivité, accompagnés d’un témoin lumineux pour indiquer l’état de fonctionnement.

L’aspect le plus marquant de cette fuite est sans doute le prix. Selon les informations, le Mic Mini pourrait être proposé autour de 45 dollars, ce qui en ferait une alternative bien plus accessible aux autres microphones de la marque DJI. Avec un tel tarif, DJI vise clairement les créateurs qui privilégient la portabilité et la simplicité d’utilisation plutôt que des fonctionnalités avancées.

Pour ceux qui apprécient la qualité sonore de DJI mais qui trouvaient les modèles précédents un peu onéreux, le Mic Mini représente une option intéressante. En octobre, des rumeurs circulaient déjà sur une version réduite de la série de microphones DJI, mais avec ce prix et ces nouvelles spécifications, le Mic Mini semble se positionner comme un produit unique, parfaitement adapté aux créateurs mobiles et amateurs de vlog.

Ce que l’on ignore encore sur le DJI Mic Mini

À ce stade, les informations sur la durée de vie de la batterie ou les fonctionnalités complètes du Mic Mini restent inconnues. Néanmoins, les fuites suggèrent qu’une annonce officielle pourrait être imminente. DJI n’a pas encore confirmé la date de lancement, mais nous vous tiendrons informés dès que de nouveaux détails seront disponibles.

Le DJI Mic Mini semble donc sur le point de devenir un incontournable pour les créateurs de contenu à la recherche d’un micro compact et économique.