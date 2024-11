Stranger Things Saison 5 : les titres des épisodes dévoilés !

Netflix a officiellement annoncé des détails sur la cinquième et dernière saison de Stranger Things, marquant ainsi la fin de cette série emblématique après près d’une décennie de succès. Bien que la plateforme n’ait pas encore publié de bande-annonce complète, un teaser révélateur a été partagé aujourd’hui sur X (anciennement Twitter), confirmant des informations clés sur la prochaine saison.

En effet, à l’occasion de la Stranger Things Day, célébrée chaque 6 novembre en commémoration de l’enlèvement de Will Byers (Noah Schnapp) dans la saison 1, Netflix a dévoilé les titres des 8 épisodes de la prochaine saison dans une vidéo spéciale.

Les titres des épisodes de la saison 5 de Stranger Things

Le teaser a dévoilé les titres des huit épisodes de cette ultime saison, confirmant un format similaire aux saisons précédentes :

Épisode 1 : The Crawl Épisode 2 : The Vanishing of Épisode 3 : The Turnbow Trap Épisode 4 : Sorcerer Épisode 5 : Shock Jock Épisode 6 : Escape from Camazotz Épisode 7 : The Bridge Épisode 8 : The Rightside Up

La saison 5 se déroulera à l’automne 1987, soit un an après les événements dramatiques de la saison 4. Cette précision souligne que la nouvelle saison continuera à explorer les aventures du groupe dans un contexte encore empreint des répercussions des précédentes batailles contre le monde à l’envers.

Le casting

Le casting principal inclura de nouveau Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Noah Schnapp, Sadie Sink, Joe Keery, Maya Hawke, et Jamie Campbell Bower.

Parmi les nouvelles têtes, on trouvera Nell Fisher, Alex Breaux, Jake Connelly, et Linda Hamilton.

Date de sortie et attentes

La diffusion de cette saison finale est prévue pour 2025, et bien que la date exacte reste inconnue, les fans peuvent s’attendre à de nouvelles informations dans les prochains mois à mesure que la production avance. La série a déjà captivé des millions de téléspectateurs avec son mélange de science-fiction, de nostalgie des années 80 et de suspense surnaturel. Avec la promesse de révélations majeures et de nouvelles confrontations, cette dernière saison devrait conclure l’histoire épique des habitants de Hawkins.

Les attentes des fans sont particulièrement élevées, surtout après le succès retentissant de la saison 4, qui a repoussé les limites de l’intrigue et du développement des personnages.