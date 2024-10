Xiaomi TV S Pro Mini LED 2025 : L’expérience cinéma à domicile

Xiaomi a également dévoilé son nouveau TV S Pro Mini LED (2025) lors de son événement de lancement, aux côtés d’autres appareils, comme la série Xiaomi 15 et 15 Pro. Cette série, qui propose des tailles allant de 65 à 100 pouces, est dotée de la technologie Mini LED améliorée, offrant des performances visuelles et sonores haut de gamme pour une expérience de visionnage immersive.

Le Xiaomi TV S Pro Mini LED (2025) se distingue par une configuration de luminosité et de partition Mini LED avancée. Le modèle de 100 pouces dispose de 3864 zones de gradation indépendantes, et la luminosité maximale atteint 3200 nits sur tous les modèles, garantissant ainsi une clarté optimale même dans des conditions d’éclairage intense.

L’écran 4K avec un angle de vision de 178 degrés couvre 95 % du DCI-P3 et prend en charge une profondeur de couleur 10 bits, offrant jusqu’à 1,07 milliard de couleurs. Le téléviseur prend également en charge Dolby Vision, IMAX Enhanced, DTS-X, et dispose du Filmmaker Mode, tout en étant équipé de technologies de compensation dynamique telles que le MEMC 120 Hz et un mode gaming à 240 Hz, pour des graphismes fluides et des mouvements réalistes.

Performances audio de la série Xiaomi TV S Pro Mini LED (2025)

Pour enrichir l’expérience sonore, Xiaomi a ajouté une unité de basses de 30W, renforçant les basses pour une immersion accrue dans le contenu. Le système audio du téléviseur comprend cinq unités sonores : deux tweeters, deux haut-parleurs pleine gamme, et un pour les basses fréquences.

Avec une puissance de sortie de 2 x 15W, le TV S Pro Mini LED (2025) est également compatible avec Dolby Atmos et DTS-X, offrant une expérience sonore immersive et de haute qualité.

Le Xiaomi TV S Pro Mini LED (2025) est alimenté par le nouveau Xiaomi HyperOS 2, qui améliore l’expérience utilisateur avec une interface plus fluide et une interaction intelligente optimisée. Xiaomi a également intégré un moteur d’image avancé pour une précision accrue des couleurs et une meilleure transition des nuances, offrant des images plus naturelles et réalistes.

Caractéristiques Techniques

Écran : 65, 75, 85, 100 pouces (3840 x 2160 pixels) avec une luminosité maximale de 3200 nits, taux de rafraîchissement de 144 Hz.

Processeur : Quad-Core Cortex A73 de MediaTek avec GPU Mali-G57 MC1.

Mémoire : 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne.

Connectivité : Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, trois ports HDMI 2.1 (eARC), deux ports USB, S/PDIF, Ethernet, télécommande NFC.

Audio : 2 x 15W, Dolby Atmos et DTS-X.

Prix et disponibilité

La série Xiaomi TV S Pro Mini LED (2025) est disponible en quatre tailles et est déjà en vente en Chine avec les prix suivants :

65 pouces : 799 €

75 pouces : 999 €

85 pouces : 1 299 €

100 pouces : 1 999 €

Le Xiaomi TV S Pro Mini LED (2025) se positionne comme une option de choix pour les consommateurs recherchant un téléviseur haut de gamme, combinant une qualité d’image exceptionnelle, des capacités audio avancées et une interface utilisateur innovante.