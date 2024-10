Accueil » Xiaomi 15 Pro : premières images « volées » et fiche technique alléchante

Alors que le lancement de la série Xiaomi 15 approche à grands pas, le Xiaomi 15 Pro se dévoile un peu plus. Après des rendus qui nous donnaient un aperçu de son design et de ses coloris, l’appareil a été repéré en situation réelle.

Une photo de Wang Xiaoyan, vice-président de Xiaomi Group, a récemment été partagée sur le réseau social chinois Weibo. Sur cette photo, il semble tenir le futur Xiaomi 15 Pro.

Le design s’inspire clairement de la série Xiaomi 14, avec un bloc de caméra analogue et positionné au même endroit. La principale différence réside dans le déplacement du flash LED hors du bloc principal, probablement pour intégrer un module autofocus laser.

Xiaomi 15 Pro, un capteur photo prometteur

Le Xiaomi 15 Pro devrait embarquer un capteur principal de 50 mégapixels avec une ouverture f/1.4, un ultra grand-angle de 50 mégapixels et un nouveau téléobjectif Sony IMX858 5X de 50 mégapixels. À l’avant, on retrouverait une caméra selfie de 32 mégapixels.

La série Xiaomi 15 devrait être officiellement dévoilée le 20 octobre prochain. Elle sera équipée du processeur Snapdragon 8 Gen 4, avec jusqu’à 16 Go de RAM et 1 To de stockage interne.

Le Xiaomi 15 Pro bénéficiera d’un grand écran AMOLED quad-courbé de 6,78 pouces avec une résolution 2K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Sa batterie de 6 000 mAh prendra en charge la charge filaire de 90 W et la charge sans fil de 80 W.

Un succès annoncé ?

Le Xiaomi 15 Pro s’annonce comme un smartphone haut de gamme performant et élégant. Ses caractéristiques techniques alléchantes et le succès de la série Xiaomi 14 laissent présager un bel avenir pour cette nouvelle gamme.