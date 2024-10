Microsoft Edge fait le ménage : la barre latérale disparaît, place à la performance !

Microsoft Edge est un navigateur riche en fonctionnalités, mais dernièrement, le géant de Redmond y a intégré un nombre incalculable de fonctions, ce qui l’a rendu complètement gonflé. En fait, après le boom de l’IA, Microsoft a commencé à appeler Edge un navigateur d’IA en y intégrant Copilot et d’autres fonctionnalités inutiles.

Heureusement, Microsoft a retrouvé un peu de bon sens et est en train de supprimer les fonctions redondantes de Edge.

Après avoir supprimé Résolveur de problèmes mathématiques, Outils de grammaire, etc. l’année dernière, Microsoft a maintenant supprimé la barre latérale de Edge. Ce changement s’applique à la version 129 de Edge et aux versions ultérieures. Pour les nouveaux utilisateurs, la barre latérale sera complètement désactivée par défaut. Les utilisateurs actuels de Edge qui n’utilisaient pas la barre latérale la verront disparaître après la mise à jour vers la version 129.

Vous pouvez supprimer manuellement la barre latérale Edge en vous rendant sur edge://settings/help et en mettant à jour votre navigateur à la version 129. Ensuite, allez dans edge://settings/sidebar et désactivez-la.

Vous avez terminé. À propos, Microsoft a récemment annulé le grand rafraîchissement de l’interface utilisateur d’Edge, qui était prévu depuis de nombreux mois.

Edge s’améliore constamment

J’apprécie le fait que Microsoft s’efforce de rendre le navigateur Edge moins encombrant. En raison des ajouts incessants de fonctionnalités, je suis resté sur Chrome, qui offre des performances propres et plus rapides. Si Microsoft veut que les utilisateurs restent sur Edge, elle doit donner la priorité à la performance et à l’efficacité plutôt qu’à de nouvelles fonctions d’intelligence artificielle.

Qu’en pensez-vous ?