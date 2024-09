Galaxy S25 Ultra : 16 Go de RAM confirmés, une puissance inégalée pour l’IA

Début août, Samsung annonçait le lancement de la production des puces mémoire pour appareils mobiles les plus fines au monde, conçues pour les fonctionnalités d’IA embarquées. Ces nouvelles puces mémoire de 12 nm seront disponibles en versions 12 Go et 16 Go, ce qui nous avait fait penser à un potentiel Galaxy S25 Ultra doté de 16 Go de RAM. Pour rappel, le dernier smartphone Samsung à avoir eu autant de mémoire était le Galaxy S21 Ultra de 2021.

Aujourd’hui, Ice Universe, l’une des sources les plus réputées en matière de Samsung, a confirmé sur X que le Galaxy S25 Ultra « aura définitivement une version 16 Go de RAM », ajoutant que « c’est confirmé à 100 % ».

Ainsi, étant donné l’annonce par Samsung de ses nouvelles puces mémoire et de la déclaration d’Ice Universe, la probabilité d’un Galaxy S25 Ultra avec 16 Go de RAM est élevée. Cependant, en toute honnêteté, cela ne sera probablement pas perceptible lors d’une utilisation régulière du téléphone, car le Galaxy S24 Ultra est déjà plus que capable avec ses 12 Go de RAM.

Bien sûr, tout comme avec le 24 Ultra de cette année, le Galaxy S25 Ultra aura probablement une bonne partie de ses 16 Go de mémoire réservée aux tâches d’IA embarquées, mais il pourrait être capable de les traiter plus rapidement que les modèles moins chers avec 12 Go de RAM (s’il y en a).

Pour l’instant, nous nous attendons uniquement à ce que le modèle Ultra soit livré avec l’augmentation de la mémoire, tandis que le Galaxy S25 standard et le Galaxy S25 Plus devraient probablement s’en tenir à 12 Go.

Plus de détails sur le Galaxy S25 Ultra

Attendu pour le début de l’année prochaine, le Galaxy S25 Ultra devrait présenter un design élégant en titane et un verre Corning durable. L’écran Dynamic AMOLED 2X de 6,8 pouces de l’appareil devrait offrir un taux de rafraîchissement ultra-fluide de 1-120 Hz, et la prochaine puce Snapdragon 8 Gen 4 de Qualcomm fournira une grande puissance de traitement.

L’une des fonctionnalités les plus excitantes dont on parle est le capteur d’image ISOCELL de 1 pouce de 200 mégapixels sur le capteur photo principal. Cela pourrait considérablement améliorer la photographie en basse lumière et offrir des détails incroyables dans vos clichés. Bien que nous pensons qu’il n’y aura pas de nouveau matériel pour le capteur photo, et les rumeurs jusqu’à présent confirment également cette déclaration.

En outre, le Galaxy S25 Ultra introduira probablement de nouvelles fonctionnalités alimentées par l’IA pour améliorer le traitement de l’image et les capacités vidéo, ainsi que des fonctionnalités non liées à la photo.

Le prix devrait rester le même que celui de son prédécesseur, ce qui signifie que le Galaxy S25 Ultra devrait commencer à 1 469 euros.