L’IA générative : une adoption fulgurante qui dépasse celle du PC et d’Internet

L’intelligence artificielle générative (IA) fait couler beaucoup d’encre dans le monde de la tech. Mais une nouvelle étude menée par la Réserve Fédérale de St. Louis, l’Université Vanderbilt et la Harvard Kennedy School révèle l’ampleur réelle de sa pénétration dans le monde du travail, avec des résultats surprenants.

Selon l’article intitulé « The Rapid Adoption of Generative AI » (L’adoption rapide de l’IA générative), cette technologie s’est implantée plus rapidement que d’autres innovations majeures comme l’ordinateur personnel ou Internet.

Voici cinq points clés de cette étude, qui a interrogé des milliers de travailleurs américains pour évaluer l’adoption de l’IA générative au travail et à la maison :

1 — L’IA générative déjà plus répandue que le PC à ses débuts

L’IA générative se propage à une vitesse fulgurante. Seulement 2 ans après le lancement public de ChatGPT, 39,4 % des Américains âgés de 18 à 64 ans ont déclaré utiliser l’IA générative, dont 28 % au travail. En comparaison, il a fallu 3 ans aux PC pour atteindre un taux d’adoption de 20 %.

« L’IA générative a été adoptée à un rythme plus rapide que les PC ou Internet », écrivent les chercheurs. « Cela est dû à une adoption plus rapide de l’IA générative à domicile par rapport au PC, probablement en raison des différences de portabilité et de coût ».

La facilité d’accès à des outils tels que ChatGPT et Google Gemini a joué un rôle crucial dans cette adoption accélérée.

2 — L’IA générative utilisée par tous, pas seulement par les techniciens

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, l’IA générative n’est pas réservée aux développeurs de logiciels ou aux data scientists. L’étude montre que son adoption est généralisée dans tous les secteurs. En effet, un « cols bleus » sur cinq — ceux qui travaillent dans la construction, l’installation, la réparation et le transport — utilise régulièrement l’IA générative au travail.

« L’adoption de l’IA générative est plus courante dans les professions de gestion, d’affaires et d’informatique, avec des taux d’utilisation dépassant 40 % », indique l’étude. « Cependant, un “col bleu” sur cinq et un travailleur sans diplôme universitaire sur cinq utilisent également régulièrement l’IA générative au travail ».

3 — L’adoption de l’IA reflète la tendance à l’inégalité croissante au travail

Tout comme la révolution du PC a conduit à une plus grande inégalité au travail, l’adoption de l’IA générative pourrait accélérer cette tendance. L’étude a révélé que les travailleurs plus jeunes, plus instruits et à revenu plus élevé sont plus susceptibles d’utiliser l’IA au travail.

Les travailleurs titulaires d’un baccalauréat ou d’un diplôme supérieur sont deux fois plus susceptibles d’utiliser l’IA que ceux qui n’en ont pas (40 % contre 20 %). Les chercheurs mettent en garde contre le risque d’exacerbation des inégalités existantes sur le marché du travail.

4 — L’IA permet déjà de gagner du temps sur diverses tâches

Les travailleurs utilisent l’IA générative pour bien plus que la programmation ou le travail technique. Les utilisations les plus courantes de l’IA au travail comprennent la rédaction, les tâches administratives et l’interprétation de textes ou de données. En fait, 57 % des personnes utilisant l’IA au travail ont déclaré l’utiliser pour les tâches de rédaction, et 49 % pour la recherche d’informations.

Les chercheurs notent que « les taux d’utilisation au travail dépassent 25 % pour les dix tâches de notre liste », soulignant à quel point l’IA générative est devenue utile dans toutes les fonctions professionnelles. Qu’il s’agisse de résumer des rapports ou de générer de nouvelles idées, l’IA permet déjà aux employés de gagner un temps considérable.

5 — L’IA pourrait stimuler la productivité du travail aux États-Unis, mais il est encore tôt pour le dire

La conclusion la plus encourageante de l’étude est peut-être que l’IA générative pourrait donner un coup de fouet notable à la productivité du travail. Sur la base des modes d’utilisation actuels, les chercheurs estiment qu’entre 0,5 % et 3,5 % de toutes les heures de travail aux États-Unis sont actuellement assistées par l’IA générative. Ils estiment en outre que cela pourrait entraîner une augmentation de la productivité du travail comprise entre 0,125 % et 0,875 %.

« Si nous supposons que l’IA générative augmente la productivité des tâches de 25 % — l’estimation médiane de cinq études randomisées — cela se traduirait par une augmentation de la productivité du travail comprise entre 0,125 et 0,875 point de pourcentage aux niveaux d’utilisation actuels », explique l’étude.

Cependant, les auteurs préviennent que ces estimations sont spéculatives, étant donné le stade précoce de l’adoption de l’IA générative. Bien que le potentiel de cette technologie soit immense, son impact à long terme sur l’économie dépendra de la profondeur de son intégration dans les flux de travail quotidiens.