Microsoft Edge : La refonte tant attendue tombe à l’eau

Microsoft semble avoir renoncé à son projet de refonte majeure de son navigateur web Edge. Initialement dévoilée en février 2023, cette mise à jour aurait donné à Edge un nouveau souffle avec des onglets arrondis, des effets de flou plus prononcés et un design plus en harmonie avec l’esthétique de Windows 11. Malheureusement, cette transformation ne verra probablement jamais le jour.

La refonte avait été présentée lors d’un événement spécial au siège de Microsoft, où l’entreprise avait mis en avant ses avancées en matière d’IA, notamment avec l’introduction de Bing Chat et Microsoft Copilot. Le nouveau navigateur Edge était censé refléter cette nouvelle ère pour Microsoft et offrir une apparence plus moderne et distinctive.

Malgré cette annonce prometteuse, la nouvelle interface n’a jamais été officiellement déployée. Bien que les utilisateurs aient pu l’activer temporairement grâce à des « flags », les dernières versions de Edge suggèrent que cette option sera bientôt supprimée. La dernière version Canary d’Edge a d’ailleurs déjà supprimé complètement ce flag.

Confirmation officielle de Microsoft

Un porte-parole de Microsoft a confirmé à Windows Central la décision de l’entreprise d’abandonner le design avec les onglets arrondis. Il a déclaré que Microsoft s’éloignait de ce concept, bien que certains éléments de la refonte, comme les bordures de page Web et le bouton utilisateur repositionné, seraient conservés.

Les raisons de cette décision restent mystérieuses. La nouvelle interface avait été généralement bien accueillie, offrant un look épuré qui s’harmonisait parfaitement avec le design de Windows 11. Surtout, elle aurait permis de distinguer clairement Edge de Chrome, alors qu’actuellement, les deux navigateurs sont presque identiques.

Retour à la case départ

Avec l’annulation de cette refonte, Edge conservera son apparence actuelle, très similaire à celle de Chrome. Les raisons de ce choix restent inconnues, mais il est possible que la refonte n’ait pas été bien accueillie par de nombreux utilisateurs d’Edge, ou qu’elle ait causé d’autres problèmes. Microsoft pourrait également vouloir éviter de décourager les potentiels utilisateurs de Chrome.

Microsoft a donc décidé de jouer la carte de la prudence en conservant l’apparence familière d’Edge. Reste à voir si cette décision sera payante sur le long terme, face à la domination de Chrome sur le marché des navigateurs.