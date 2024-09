Lenovo présente le Auto Twist AI : Un laptop à écran pivotant automatisé par IA

Lenovo est de retour avec un nouvel ordinateur portable pivotant, et cette fois-ci, il peut pivoter tout seul. Présente cette semaine à l’IFA, Lenovo a dévoilé un nouveau concept d’ordinateur portable doté d’une charnière pivotante qui permet de tourner l’écran de manière à ce qu’il soit tourné vers l’extérieur du clavier.

Cela permet de transformer l’ordinateur en tablette simplement en fermant le couvercle avec l’écran vers le haut. Mais, ce n’est pas ce qui fait la particularité de cet ordinateur portable : nous avons déjà vu à maintes reprises des ordinateurs portables au design similaire.

Ce qui distingue le Lenovo Auto Twist AI, c’est qu’il est équipé d’un moteur qui permet à l’écran de pivoter automatiquement : il n’est pas nécessaire de toucher l’écran pour le faire pivoter. Et où se situe l’« IA » ? L’ordinateur portable peut utiliser la webcam pour détecter où vous vous trouvez et déplacer automatiquement l’écran pour qu’il soit face à vous, même si vous vous levez et que vous vous déplacez autour de la table.

Lenovo affirme que le « couvercle intelligent » se fermera automatiquement et verrouillera l’ordinateur lorsque vous le laisserez sans surveillance.

Le Lenovo Auto Twist AI peut également répondre à des commandes vocales, telles que : « Fermer l’ordinateur portable » pour fermer le couvercle, « Mode tablette » pour faire pivoter l’écran de 180 degrés et le rabattre sur le clavier ou encore « Mode ordinateur portable » pour passer du mode tablette au mode ordinateur portable traditionnel.

Lenovo Auto Twist AI : un simple concept pour le moment

Aujourd’hui, la plupart des ordinateurs portables 2-en-1 sont dotés de charnières à 360 degrés qui leur permettent de se replier vers l’arrière en mode tablette, le clavier étant orienté vers l’extérieur sur le dessous. Les premiers ordinateurs portables convertibles pivotaient sur une charnière centrale et se repliaient ensuite sur le clavier. HP et Acer les fabriquaient déjà en 2002. Lorsque HP et Lenovo ont brièvement relancé ce facteur de forme en 2012, nous les avons appelés « tablettes convertibles traditionnelles ». Lenovo a récidivé en 2023 avec un écran OLED d’un côté et un écran E Ink de l’autre.

Lenovo n’a pas annoncé de prix ni de disponibilité. Pour l’instant, la société se contente de parler de « concept ». Mais, Lenovo a l’habitude de sortir des ordinateurs portables au design excentrique, alors je n’exclurais pas la possibilité que le Lenovo Auto Twist AI soit commercialisé un jour.