MagicBook Art 14 et IA : Honor présente ses innovations avec Snapdragon et MagicRing

Lors de la deuxième journée de l’IFA 2024, Honor a fait sensation en dévoilant trois nouvelles solutions d’intelligence artificielle mobile : le AI PC basé sur les plateformes Snapdragon X Elite, l’AI Agent, ainsi que la technologie de détection des deepfakes. Ces innovations marquent un tournant dans l’intégration de l’IA au quotidien et reflètent la volonté de Honor de redéfinir l’avenir de l’informatique mobile.

La présentation a été appuyée par une table ronde réunissant George Zhao, PDG de Honor, Alex Katouzian de Qualcomm Technologies, et Mark Linton de Microsoft. Ensemble, ils ont exploré l’impact de la technologie Snapdragon et des solutions IA sur l’avenir des appareils mobiles. Ce dialogue a mis en lumière les perspectives offertes par l’IA, notamment en matière de performance, d’efficacité énergétique et de sécurité.

Honor MagicBook Art 14 Snapdragon : une révolution dans l’informatique

Après avoir lancé la version Intel Core Ultra du MagicBook Art 14, Honor continue sur sa lancée avec le MagicBook Art 14 Snapdragon, une véritable prouesse en matière de légèreté et de puissance. Avec un poids d’environ 1 kg et une épaisseur de seulement 1 cm, cet ordinateur portable incarne la nouvelle génération des ultrabooks. Son écran tactile Honor FullView de 14,6 pouces affiche une résolution 3.1K et un ratio écran/châssis impressionnant de 97 %, le plus élevé pour un ordinateur portable de 14 pouces.

Sous le capot, le Qualcomm Snapdragon X Elite assure des performances de pointe, tout en optimisant l’efficacité énergétique et la sécurité des données. L’un des points forts du MagicBook est sa capacité à accélérer la transition des applications Windows de l’architecture X86 vers celle de Snapdragon, grâce notamment à une bibliothèque Hotspot, un outil utilisant l’IA pour améliorer la vitesse de démarrage des applications de 16 %. À l’heure actuelle, cet outil optimise déjà les performances de 14 applications majeures dans divers domaines tels que les navigateurs, les réunions en ligne et les logiciels bureautiques.

Pour le moment, Honor n’a pas communiqué de date de sortie ni de prix pour ce modèle, mais il est clair que ce produit place la barre très haut en termes d’innovation.

MagicRing : une connectivité IA sans effort

La technologie MagicRing de Honor redéfinit la connectivité multi-appareils. Contrairement aux solutions traditionnelles qui nécessitent une configuration manuelle, MagicRing connecte automatiquement les appareils d’un même compte en consommant très peu d’énergie. Elle permet, par exemple, de contrôler plusieurs appareils avec un seul clavier et une seule souris, de recevoir des notifications sur plusieurs dispositifs ou encore d’utiliser l’appareil photo d’un smartphone depuis un PC.

Cette technologie facilite les interactions entre plusieurs appareils, ouvrant la voie à des expériences IA plus fluides et intuitives. En combinaison avec d’autres solutions IA comme Cocreator sur la MagicPad 2 pour la création artistique ou l’AI Eraser sur le MagicBook Art 14 Snapdragon, MagicRing pousse l’expérience utilisateur à un niveau supérieur.

AI Agent : un assistant personnel pour un écosystème ouvert

Honor a également dévoilé l’AI Agent, un assistant personnel intelligent conçu pour automatiser les tâches quotidiennes. Grâce à une analyse approfondie du langage et une compréhension de l’interface utilisateur, l’AI Agent apprend des habitudes de l’utilisateur pour automatiser les tâches complexes.

Une démonstration a notamment montré l’assistant gérer des abonnements d’applications via des commandes vocales. Cette technologie promet de s’intégrer de manière transparente dans la vie quotidienne des utilisateurs et sera lancée avec la série Honor Magic7 en Chine plus tard cette année.

Détection des deepfakes : une avancée contre les risques numériques

Honor a également introduit une technologie de détection des deepfakes embarquée, visant à lutter contre les risques liés à la désinformation et aux usurpations d’identité. Ce système analyse les imperfections synthétiques et les artefacts de composition, permettant ainsi de différencier les médias authentiques des médias manipulés. Alors que la menace des deepfakes continue de croître, cette solution représente un véritable atout pour la protection des utilisateurs contre les abus numériques.

Pour George Zhao, PDG de Honor Device Co., Ltd., l’intelligence artificielle ne se limite pas à un simple mot à la mode, mais constitue une véritable révolution. Il a déclaré :

L’IA n’est pas seulement un mot à la mode dans le domaine de l’informatique mobile, c’est une révolution. Chez HONOR, nous nous engageons à collaborer avec nos partenaires pour offrir des capacités d’IA puissantes et une connectivité transparente tout en protégeant la vie privée de nos utilisateurs. Grâce à une collaboration ouverte avec les leaders de l’industrie, nous créons des dispositifs qui autonomisent les individus et redéfinissent ce qui est possible.

Avec ces nouvelles annonces, Honor s’affirme comme un acteur clé de l’évolution technologique, en intégrant l’IA au cœur de ses dispositifs et en proposant des solutions innovantes pour le futur de la connectivité mobile.