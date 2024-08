Gmail améliore la réponse sur Android : Moins de clics, plus de productivité

Google continue d’améliorer l’expérience utilisateur sur Gmail, et la dernière mise à jour pour Android en est un parfait exemple. Désormais, il est possible de répondre rapidement à un e-mail sur Gmail grâce à une petite fenêtre qui s’affiche en bas des conversations, éliminant ainsi le besoin d’ouvrir une nouvelle fenêtre pour rédiger votre réponse. Cette fonctionnalité vous permet de garder un œil sur l’e-mail original tout en rédigeant votre message, ce qui peut s’avérer particulièrement pratique.

Jusqu’à présent, Gmail proposait aux utilisateurs d’Android plusieurs options telles que Répondre, Répondre à tous ou Transférer un message lorsqu’ils se trouvaient dans la vue de conversation d’un e-mail. Une fois l’une de ces options sélectionnée, l’utilisateur était dirigé vers une fenêtre de composition en plein écran pour envoyer sa réponse.

Lorsque vous appuyez sur les boutons de réponse ou de transfert dans une conversation, au lieu de basculer vers une nouvelle fenêtre, une petite fenêtre de réponse apparaît directement en bas de l’écran. Cela simplifie la réponse rapide sans devoir changer de contexte ou perdre de vue l’email auquel vous répondez.

Si vous avez besoin de plus d’espace pour rédiger un message plus long ou pour accéder aux options de formatage, il vous suffit de cliquer sur l’icône d’agrandissement. Cela vous permettra de déployer la fenêtre et d’accéder aux fonctionnalités de mise en forme habituelles de Gmail.

Google a annoncé que cette nouvelle fonctionnalité est déjà déployée pour les utilisateurs individuels et les clients Workspace sur Android. Cependant, comme pour de nombreuses mises à jour Google, le déploiement est progressif et pourrait s’étaler sur 15 jours pour les utilisateurs Workspace.

Et pour les utilisateurs de Gmail sur iOS ?

Pour l’instant, Google n’a pas encore précisé la date exacte de disponibilité de cette fonctionnalité sur iOS, mais elle devrait arriver « plus tard cette année ».

Ce n’est pas la première fois que nous entendons parler de cette petite fenêtre de réponse. En mai 2024, certaines rumeurs circulaient déjà sur cette fonctionnalité, et quelques utilisateurs avaient même commencé à la voir apparaître. Il semble maintenant que Google soit prêt à la déployer à grande échelle.

Avec cette mise à jour, Google continue d’affiner l’expérience Gmail sur mobile, rendant la gestion des e-mails plus rapide et plus efficace. Les utilisateurs d’Android peuvent désormais profiter de cette fonctionnalité, en attendant son arrivée sur iOS plus tard dans l’année.