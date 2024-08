Accueil » Apple révolutionne iOS 18 en Europe : Plus de liberté pour les applications et navigateurs

L’Union européenne continue de mettre la pression sur les géants de la technologie, les forçant à adapter leur fonctionnement au sein des 27 pays membres. Parmi ces nouvelles régulations, le Digital Markets Act (DMA) joue un rôle crucial. Cette loi a déjà contraint Apple à ouvrir son écosystème aux concurrents sur le marché européen.

Dans cette optique, Apple a récemment annoncé une nouvelle série de modifications qu’il apportera à ses systèmes d’exploitation mobiles pour mieux se conformer aux exigences du DMA.

Avec le lancement officiel d’iOS 18 et d’iPadOS 18, Apple offrira aux utilisateurs européens d’iPhone et d’iPad une plus grande liberté pour définir des applications non Apple comme applications par défaut. Ces mises à jour introduiront une nouvelle section dédiée aux applications par défaut dans les réglages, permettant ainsi de sélectionner plus facilement les applications préférées.

Parmi les changements majeurs, les utilisateurs pourront choisir des applications par défaut pour une gamme plus large de fonctions, allant au-delà des navigateurs, des clients de messagerie ou des systèmes de paiement sans contact. Désormais, il sera possible de sélectionner des applications par défaut pour les appels, la messagerie, la traduction, la navigation, la gestion des mots de passe, les claviers et même le filtrage des appels indésirables.

Suppression d’applications préinstallées sur iOS 18 : Une nouvelle étape pour Apple

Apple a également annoncé qu’elle permettrait aux utilisateurs européens de supprimer davantage d’applications préinstallées sur leurs appareils. Dans une mise à jour prévue pour la fin de l’année 2024, il sera possible de supprimer des applications intégrées telles que l’App Store, Messages, Camera, Photos et Safari. Cela représente un tournant significatif, offrant aux utilisateurs une personnalisation accrue de leur expérience sur iPhone et iPad.

Les développeurs de navigateurs qui apparaissent sur l’écran de choix du navigateur dans l’UE bénéficieront de données plus détaillées concernant la performance de leur application.

De plus, lorsque les utilisateurs européens sélectionneront un nouveau navigateur par défaut via cet écran, celui-ci remplacera automatiquement l’icône de Safari, que ce soit dans le Dock ou sur la première page de l’écran d’accueil.

Une approche à double tranchant pour les utilisateurs européens

Bien que ces changements offrent une personnalisation sans précédent aux utilisateurs européens, certains avantages pourraient être perdus en cours de route. Par exemple, les utilisateurs de l’UE pourraient ne pas bénéficier de certaines fonctionnalités avancées d’Apple, telles que l’intelligence artificielle Apple Intelligence, en raison des mêmes régulations qui apportent ces nouvelles libertés. Ainsi, pour les utilisateurs d’iPhone en Europe, ces nouvelles fonctionnalités représentent une épée à double tranchant : plus de liberté d’un côté, mais potentiellement moins d’innovation de l’autre.

En conclusion, l’arrivée d’iOS 18 et d’iPadOS 18 marque un tournant majeur pour Apple en Europe, un marché où les régulations deviennent de plus en plus strictes. Alors que l’entreprise s’adapte pour rester en conformité avec les lois européennes, les utilisateurs gagnent en contrôle et en personnalisation, mais ils doivent aussi accepter les compromis que ces nouvelles règles impliquent.