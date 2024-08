WhatsApp introduit le code PIN pour protéger contre les spams inconnus

Les spams incessants sont l’un des plus gros problèmes de WhatsApp de nos jours. Toute entreprise à laquelle vous avez fourni votre numéro de contact peut commencer à vous bombarder de textes promotionnels sur l’application. C’est peut-être la raison pour laquelle WhatsApp ajoute l’authentification par nom d’utilisateur et code PIN pour les expéditeurs inconnus.

Selon WABetaInfo, la dernière version Beta de WhatsApp 2.24.18.2 pour Android nous donne un autre aperçu de la prochaine fonctionnalité Nom d’utilisateur. Celle-ci vous permettra de trouver d’autres personnes et de vous connecter avec elles via l’application en utilisant leur nom d’utilisateur unique au lieu de leur numéro de téléphone comme nous le faisons traditionnellement.

Ce qui est intriguant cette fois-ci, c’est que nous pouvons voir une nouvelle mesure de sécurité, qui porte le nom de PIN du nom d’utilisateur. Cette fonction permet aux utilisateurs de mettre en place une couche de sécurité supplémentaire. Ainsi, toute personne disposant de son nom d’utilisateur aura également besoin du code PIN pour contacter quelqu’un sur WhatsApp.

Il est à noter que cette mesure ne sera nécessaire que pour envoyer un message à quelqu’un pour la première fois.

Cela mettra un terme aux spams et aux textes promotionnels qui peuvent inonder votre fenêtre de discussion. Vous aurez également la possibilité de n’afficher que votre nom d’utilisateur ou votre numéro de contact. Cela ajoutera une couche supplémentaire de confidentialité pour l’utilisateur. Les noms d’utilisateur sont en cours de développement depuis un certain temps et devraient être bientôt terminés. Cependant, si vous souhaitez tester cette fonctionnalité dès maintenant, vous pouvez télécharger la dernière mise à jour Beta de WhatsApp sur le Google Play Store.

Une fonctionnalité très attendue sur WhatsApp

Bien que l’obligation d’utiliser un code PIN ne mette pas fin au barrage de spams, j’espère qu’elle ralentira le rythme et le caractère aléatoire des messages d’affaires que nous recevons chaque jour. À l’heure où j’écris ces lignes, il n’y a pas de calendrier précis quant à l’arrivée de cette fonctionnalité. Mais on peut s’attendre à ce qu’elle soit lancée dans les mois à venir.

Que pensez-vous de cette fonction de sécurité PIN qui arrive sur WhatsApp ?