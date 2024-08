Accueil » Test du FlexiSpot BS12 Pro : Un fauteuil ergonomique abordable et polyvalent

J’ai testé de nombreux fauteuils au fil des ans, et le FlexiSpot BS12 Pro est le dernier modèle en date de la gamme ergonomique de la marque. Il ambitionne de surpasser le très apprécié BS11 Pro grâce à davantage de fonctionnalités ajustables, des commandes repensées et un design épuré et contemporain.

Ces améliorations suffisent-elles à en faire un meilleur fauteuil que l’original ? Après avoir utilisé le FlexiSpot BS12 Pro pendant un mois, voici mon avis.

Si vous travaillez à la maison toute la journée, une bonne ou une mauvaise chaise peut faire ou défaire la santé de votre dos. Les chaises ergonomiques de ce type visent à épouser la courbure de votre colonne vertébrale et à vous offrir un soutien total, afin d’éviter les dommages ou les tensions à long terme au niveau du dos.

Le FlexiSpot BS12 Pro est disponible directement sur le site de FlexiSpot en France pour 499,99 euros. La bonne nouvelle c’est que du 1er au 31 août, vous allez bénéficier d’une remise de 200 euros ! Le fauteuil est proposé en deux coloris : noir ou gris.

FlexiSpot BS12 Pro : Montage et fonctionnalités

Le processus de déballage et d’assemblage du FlexiSpot BS12 Pro est similaire à celui des autres modèles de la marque. Il est livré dans une grande boîte en carton, avec toutes les pièces soigneusement emballées dans de la mousse pour éviter les dommages. La taille de la boîte est de 78,7 x 68.6 x 43,2 cm, il peut donc être utile d’avoir une seconde personne pour la déplacer et l’installer.

Le montage du fauteuil est simple, nécessitant seulement une aide pour aligner le siège avec les pieds une fois que tout est assemblé, car le fauteuil est relativement lourd. Contrairement aux autres modèles FlexiSpot, celui-ci est livré avec les mécanismes de contrôle de la hauteur déjà installés sous le siège, ce qui vous évite de passer 5 minutes à les visser comme d’habitude.

Les seules parties du fauteuil que vous devez assembler vous-même sont le dossier, les accoudoirs et les pieds. Ces éléments sont fixés avec des boulons et des rondelles, tous fournis dans la boîte avec une clé hexagonale pour les serrer.

Une fois le fauteuil assemblé, vous pourrez profiter de ses nombreuses fonctionnalités : réglage de la hauteur, des accoudoirs, du siège, du soutien lombaire et de l’appui-tête. Contrairement à d’autres fauteuils, toutes ces fonctionnalités sont contrôlées par un petit panneau de commande en plastique situé sur le côté droit du fauteuil.

Un panneau de commande

Le panneau de commande se compose de trois interrupteurs, qui lorsqu’ils sont basculés vers le bas verrouillent chaque composant ajustable en place. Lorsqu’ils sont basculés vers le haut, ils déverrouillent la possibilité de régler la hauteur du fauteuil, l’inclinaison du dossier et la profondeur du siège. Les autres zones ajustables du fauteuil sont manuelles et ne sont pas verrouillées par ce panneau de commande.

Je préfère largement ce design à celui plus traditionnel du « levier » sous le fauteuil. Avec ce design, vous pouvez voir le mécanisme de verrouillage de la hauteur depuis votre position assise, sans avoir besoin de vous pencher et de chercher le levier sous le fauteuil.

FlexiSpot BS12 Pro : Design et confort

Le BS12 Pro est le dernier fauteuil ergonomique de FlexiSpot et présente un design mis à jour censé être plus confortable. FlexiSpot met en avant ce fauteuil comme étant multifonctionnel et ajustable avec des tissus améliorés. Commençons par le tissu, qui représente effectivement une amélioration par rapport au BS11 Pro.

FlexiSpot appelle ce nouveau tissu « Wintex Mesh », apparemment fabriqué en Corée. Il s’agit d’un matériau respirant qui réduit l’accumulation de sueur dans les environnements humides. Testant ce fauteuil en France en été, je peux confirmer que le tissu semble effectivement respirant et moins « collant ».

Le fauteuil dispose également d’un soutien lombaire intégré, beaucoup plus efficace que celui du BS11 Pro. Sur l’ancien modèle, je me plaignais du manque de soutien lombaire, mais sur le BS12 Pro, il est beaucoup plus prononcé, ce que je préfère. Cela dit, il n’est toujours pas aussi prononcé que je le souhaiterais.

Le soutien lombaire est réglable en hauteur, ce qui est un bon point. Vous pouvez le monter ou le descendre de quelques centimètres pour le positionner de manière optimale sur votre dos. Personnellement, j’aime avoir le soutien lombaire très bas sur mon dos, mais d’autres peuvent préférer qu’il soit un peu plus haut. Ce fauteuil vous offre cette option.

Un fauteuil très confortable x

Dans l’ensemble, je trouve ce fauteuil raisonnablement confortable pour son prix. Cependant, l’épaisseur du siège est un peu faible, ce qui lui donne une sensation beaucoup plus ferme par rapport au BS11 Pro et à d’autres fauteuils ergonomiques que j’ai testés. Cela peut entraîner une légère fatigue au fil du temps, surtout si vous restez assis pendant de longues heures (n’oubliez pas de vous lever de temps en temps, et le bureau réglable EW8 Comhar de FlexiSpot).

Je dirai également que l’appui-tête réglable semble particulièrement bon marché. Il est attaché à une fine bande de plastique que vous pouvez forcer à monter et descendre pour l’ajuster, mais il semble honnêtement être un ajout de dernière minute comparé au reste du fauteuil. Le fauteuil est essentiellement en plastique, sans matériaux « premium » à l’exception du tissu utilisé pour le siège et le dossier.

FlexiSpot BS12 Pro : Verdict

Globalement, j’aime bien le FlexiSpot BS12 Pro. Ce n’est peut-être pas le meilleur fauteuil de bureau au monde, mais c’est un excellent choix pour ceux qui recherchent un fauteuil ergonomique « milieu de gamme » très personnalisable et ajustable pour s’adapter à votre morphologie. Vous pouvez vraiment régler chaque élément de ce fauteuil selon vos besoins que ce soit la hauteur du dossier, l’inclinaison du siège, l’angle des accoudoirs, et plus encore.

Cela dit, il y a quelques points faibles. Il semble assez bon marché par rapport au BS11 Pro, surtout l’appui-tête qui n’a pratiquement pas de rembourrage et semble être un ajout de dernière minute. Je souhaite également que le soutien lombaire soit plus prononcé, car bien que vous puissiez ajuster sa hauteur, vous ne pouvez pas ajuster la mesure de sa protrusion.

En conclusion, le FlexiSpot BS12 Pro est un bon choix pour ceux qui cherchent un fauteuil de bureau ergonomique abordable avec de nombreuses options de personnalisation, malgré quelques concessions sur la qualité des matériaux et le confort global.