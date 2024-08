Galaxy AI arrive dans quelques semaines sur deux smartphones Galaxy A de milieu de gamme

Samsung connaît un succès retentissant avec Galaxy AI, qui a contribué à doper les ventes de sa gamme phare Galaxy S24. Les revenus de cette ligne ont augmenté à un taux à deux chiffres par rapport à la série Galaxy S23 de l’année précédente au cours du deuxième trimestre et du premier semestre 2024.

La fonctionnalité Galaxy AI la plus intéressante est sans doute Traduction instantanée, qui permet à deux personnes de converser au téléphone, même si elles parlent des langues différentes. La traduction en temps réel grâce à l’IA rend cette fonctionnalité fluide et naturelle.

Galaxy AI propose également d’autres fonctionnalités d’IA dans Assistant Web pour résumer et traduire des sites Web. Assistant Notes permet de résumer des notes, de corriger leur orthographe et même de créer une couverture pour les notes. Assistant transcription offre la possibilité de traduire un fichier en anglais sur demande.

Galaxy AI intègre l’IA à certains appareils Galaxy, combinant traitement sur l’appareil et traitement cloud pour optimiser les performances et l’utilité des appareils GalaxyAI.

Encourager la créativité

Les fonctionnalités Galaxy AI stimulent également la créativité des utilisateurs. Une fonctionnalité appelée « sketch to image » transforme un croquis en une image plus élaborée et impressionnante, suffisamment bonne pour être utilisée dans un projet scolaire ou professionnel.

Selon SamMobile, Galaxy AI sera bientôt disponible sur quelques appareils milieu de gamme pour la première fois. Ces appareils, le Galaxy A35 et le Galaxy A55, déjà sortis cette année, recevront Galaxy AI via la mise à jour One UI 6.1.1, prévue ce mois-ci ou le mois prochain.

Cependant, toutes les fonctionnalités de GalaxyAI présentes sur les modèles phares ne seront pas disponibles sur les Galaxy A35 et A55.

Limitations techniques

Il est probable que les fonctionnalités nécessitant une puissance de traitement élevée ne soient pas disponibles sur les Galaxy A35 et A55. Le Galaxy A35 utilise le processeur Exynos 1380, tandis que le Galaxy A55 est équipé de le Exynos 1480. En comparaison, les Galaxy S24 et S24+ phares sont alimentés par les plus performants Exynos 2400 ou Snapdragon 8 Gen 3 pour Galaxy, selon le marché. Tous les modèles Galaxy S24 Ultra sont équipés du Snapdragon 8 Gen 3 pour Galaxy.

Actuellement, le smartphone Galaxy AI le plus abordable est le Galaxy S23 FE et le Galaxy A55. Ainsi, une fois que le Galaxy A35 et le Galaxy A55 recevront Galaxy AI avec la mise à jour One UI 6.1.1, ces deux modèles deviendront les smartphones les moins chers à supporter Galaxy AI.

L’extension de Galaxy AI aux appareils milieu de gamme témoigne de l’engagement de Samsung à démocratiser les technologies avancées et à offrir des fonctionnalités innovantes à une clientèle plus large. Cette stratégie pourrait renforcer davantage les ventes et consolider la position de Samsung sur le marché des smartphones.