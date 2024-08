iPhone 16 : Lancement en septembre et améliorations matérielles

Alors que nous nous rapprochons d’août, les capacités de batterie et les designs de la gamme iPhone 16 semblent être finalisés. Apple a l’habitude de dévoiler ses nouveaux modèles d’iPhone en septembre, ce qui signifie que la date de lancement a probablement déjà été fixée. Selon une source rapportée plus tôt cette semaine, nous pourrions connaître cette date précise.

En effet, si l’on en croit Mark Gurman de Bloomberg, la série iPhone 16 sera annoncée le 10 septembre. Cette date semble plausible, car Apple organise souvent ses événements d’annonce d’iPhone les mardis. Par exemple, l’année dernière, l’événement a eu lieu le mardi 12 septembre.

Cependant, il y a eu des exceptions, comme le lancement de l’iPhone 14 qui s’est tenu un mercredi. Apple avait une raison spécifique de rompre avec la tradition en 2022. Bien qu’il s’agit de fuites, il pourrait s’agir d’une supposition éclairée. Il est donc conseillé de prendre cette information avec prudence.

Un iPhone 16 axé sur l’IA

L’iPhone 16 s’annonce comme l’une des sorties les plus passionnantes d’Apple depuis des années, notamment grâce à l’accent mis sur les fonctionnalités d’intelligence artificielle, un domaine qui suscite un vif intérêt actuellement. Cependant, toutes les fonctionnalités prévues pourraient ne pas être disponibles dès le lancement.

Sur le plan matériel, on s’attend à voir des modèles Pro plus grands avec des écrans de 6,3 pouces et 6,9 pouces, des modèles standard légèrement redessinés, un nouveau bouton de capture pour les contrôles photographiques et des puces 3 nm plus rapides pour toute la gamme.

Le bouton Action, auparavant exclusif aux modèles Pro, sera désormais standard sur toute la gamme. L’iPhone 16 Pro héritera du zoom optique Tetraprism 5x de l’iPhone 15 Pro Max. Les modèles Pro devraient également être dotés d’un nouvel objectif ultra-grand-angle de 48 mégapixels.

Améliorations de la batterie et de la charge

À l’exception de l’iPhone 16 Plus, tous les modèles devraient bénéficier d’une augmentation de la capacité de la batterie. La gamme devrait également prendre en charge des vitesses de charge filaire et sans fil plus rapides.

Bien que les iPhone 15 Pro et Pro Max soient techniquement éligibles pour Apple Intelligence, la nouvelle dénomination des fonctionnalités d’IA par Apple, seuls les iPhone 16 devraient disposer de capacités d’IA embarquées. Ces fonctionnalités pourraient aider les nouveaux modèles à se démarquer et à surpasser les meilleurs smartphones de 2024.

En conclusion, le lancement de l’iPhone 16 en septembre promet de nombreuses innovations tant sur le plan matériel que logiciel. Bien que certaines informations doivent être confirmées, cette nouvelle gamme pourrait bien redéfinir les attentes des utilisateurs d’iPhone.