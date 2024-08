John Schulman rejoint Anthropic, OpenAI perd un autre cofondateur

John Schulman, cofondateur de OpenAI, a quitté OpenAI et a décidé de rejoindre le laboratoire d’IA concurrent, Anthropic. D’autre part, Greg Brockman, président d’OpenAI et l’un des cofondateurs, a pris un « congé sabbatique » jusqu’à la fin de l’année.

D’abord rapporté par The Information, et officiellement confirmé par Schulman et Brockman sur X, il semble que la direction de OpenAI traverse à nouveau une période de transition.

Après que Jan Leike a démissionné d’OpenAI et rejoint Anthropic en mai en raison d’un manque de calcul pour la recherche sur l’alignement et de problèmes de sécurité, John Schulman est devenu le chef de la recherche sur l’alignement au sein de l’entreprise. Schulman a également été récemment nommé membre du comité de sécurité de OpenAI. Dans ce contexte, la démission semble particulièrement surprenante.

Cela dit, Schulman déclare : « Pour être clair, je ne pars pas en raison d’un manque de soutien à la recherche sur l’alignement au sein de OpenAI. Au contraire, les dirigeants de l’entreprise se sont engagés à investir dans ce domaine ».

Sa décision de rejoindre Anthropic est « personnelle » et vise à acquérir « de nouvelles perspectives et à faire de la recherche aux côtés de personnes profondément engagées dans les sujets qui m’intéressent le plus ».

Après le départ de John Schulman, il reste seulement 3 membres fondateurs de OpenAI

Greg Brockman, qui est considéré comme un proche confident du PDG d’OpenAI, Sam Altman, déclare : « Je prends un congé sabbatique jusqu’à la fin de l’année. C’est la première fois que je me détends depuis que j’ai cofondé OpenAI il y a 9 ans. La mission est loin d’être achevée ; il nous reste à construire un AGI sûr ».

Il convient de noter que Ilya Sutskever, cofondateur d’OpenAI et ancien scientifique en chef, a lui aussi récemment quitté la société et lancé sa nouvelle entreprise, Safe Superintelligence Inc. Après le départ de nombreux membres fondateurs, seuls trois d’entre eux font encore partie d’OpenAI : Sam Altman, Greg Brockman et Wojciech Zaremba.