DJI Neo : Un mini-drone révolutionnaire avec compatibilité FPV

DJI prépare un nouveau drone qui pourrait bien être le plus amusant de la marque depuis des années. Des fuites récentes révèlent les dimensions réduites du DJI Neo et sa possible compatibilité avec des casques FPV (vue à la première personne).

D’après un post de @JasperEllens sur X (anciennement Twitter), les dimensions du DJI Neo seraient de 157 x 130 x 49 mm, selon une annonce prématurée sur un site mexicain. Ces mesures en feraient le plus petit drone de DJI à ce jour.

Cependant, le DJI Neo ne serait pas pliable, contrairement à de nombreux autres drones de la marque, ce qui signifie qu’il ne serait pas beaucoup plus petit ou portable qu’un DJI Mini 4 Pro une fois ce dernier replié. Le Neo s’apparenterait donc plus à une version miniature du DJI Avata 2.

Un autre post de @hakasushi sur X compare les dimensions du Neo avec celles du Avata 2, offrant une perspective claire sur les deux drones. Un autre post de @hakasushi montre une comparaison avec le Mini 4 Pro. Le Neo serait plus petit en vol (et donc plus vulnérable aux vents forts), mais similaire aux drones de la série Mini en termes de portabilité.

La principale question reste de savoir si le DJI Neo sera compatible avec les casques FPV, tels que les DJI Goggles 3. Un post sur Reddit de l’utilisateur lileyedmonster suggère que ce sera le cas, bien que la source de cette information soit incertaine.

Une capture d’écran logicielle montre que le DJI Neo a été ajouté prématurément à une liste de drones compatibles avec les Goggles 3. Cependant, certaines sources, comme @OsitaLV, ont suggéré que le Neo n’aurait pas de fonctionnalité FPV et qu’il serait plutôt en concurrence avec des drones de type « hover » comme le HoverAir X1.

DJI Neo, une option abordable pour les débutants

Les précédentes fuites sur le DJI Neo suggèrent que l’un des principaux attraits du drone sera son prix abordable, avec un pack « Fly More » probablement autour de 329 dollars. Les casques FPV, comme les DJI Goggles 3 (659 euros), coûtent beaucoup plus cher. À moins que DJI ne lance une paire de lunettes moins chère, toute fonctionnalité FPV sera probablement un ajout mineur.

Le DJI Neo, avec son design de type « Cinewhoop’ » pourrait séduire un public de niche désireux de filmer des vidéos dramatiques en intérieur sans se soucier des ajustements bricolés souvent associés au vol de drones FPV.

DJI pourrait bien lancer le Neo comme une porte d’entrée abordable et accessible pour les débutants, tout en ajoutant la prise en charge des casques comme les DJI Goggles 3 en bonus. Vu le nombre croissant de fuites, nous ne devrions pas attendre longtemps avant de savoir si le DJI Neo tiendra ses promesses.