Huawei nova Flip : Un nouveau smartphone pliable aux scores modestes

Huawei s’apprête à lancer un nouveau smartphone pliable, le Huawei nova Flip, dont le nom de code est PSD-AL00. Repéré récemment sur Geekbench, ce modèle affiche des résultats de performance décevants par rapport à ses concurrents. Le meilleur score obtenu sur Geekbench est de 1 000 en monocoeur et 2 419 en multicœurs.

Pour ceux qui ne connaissent pas bien les résultats de Geekbench, ces scores sont assez faibles, surtout en comparaison avec d’autres smartphones pliables analogues. Par exemple, le Galaxy Z Flip 5 de Samsung affiche un score de 1 984 en monocoeur et 5 149 en multicœurs. Ainsi, si le Huawei nova Flip est sur le point d’être annoncé, il semble modeste en termes de performance.

Malgré ses performances limitées, le nova Flip sera équipé de 12 Go de RAM et d’un processeur octa-core. Cette combinaison est surprenante, car un processeur peu puissant avec autant de RAM est inhabituel. Le smartphone tourne sous Android 12 et a été également repéré précédemment sur une certification 3C avec une prise en charge de la charge rapide de 66 W.

Le Huawei Nova Flip est attendu pour un lancement le 5 août en Chine. Selon les fuites récentes, il devrait être équipé d’une puce de la série Kirin 9000 et proposer jusqu’à 1 To de stockage. Le smartphone devrait également être doté d’un écran pliable de 6,94 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et d’un écran externe OLED de 2,14 pouces.

Caméras et batterie du nova Flip

Côté photographie, le nova Flip devrait offrir une caméra principale de 50 mégapixels, un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels, et une caméra frontale de 32 mégapixels. L’ensemble sera alimenté par une batterie d’une capacité de 4 400 mAh.

En résumé, le Huawei nova Flip pourrait décevoir en termes de performance, comme le montrent les résultats Geekbench. Cela pourrait entraîner des ralentissements, bien que nous ne soyons pas encore sûrs que ces résultats soient définitifs. Étant donné les sanctions américaines contre Huawei, il est compréhensible que l’entreprise ait des difficultés à maintenir des niveaux de performance élevés. Cependant, Huawei a réussi à produire des smartphones performants malgré ces contraintes, rendant ce modèle particulièrement intrigant.

Alors que les autres spécifications semblent prometteuses, la performance reste un point d’interrogation majeur pour le Huawei nova Flip. Les consommateurs devront attendre le lancement officiel pour voir si ce smartphone peut vraiment rivaliser avec ses concurrents sur le marché des pliables.