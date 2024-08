Accueil » Telegram inaugure un navigateur multi-onglets et un mini App Store

Telegram, l’une des plateformes de messagerie les plus populaires, a récemment lancé une mise à jour importante incluant un nouveau navigateur intégré avec prise en charge multi-onglets, un Mini App Store, et une nouvelle catégorie de mini-applications.

Cette mise à jour introduit également la possibilité d’offrir des étoiles à des amis et plusieurs autres améliorations notables.

Navigateur Telegram

Le nouveau navigateur intégré de Telegram prend en charge plusieurs onglets, permettant aux utilisateurs de basculer facilement entre messages, sites Web, articles et mini-applications. Il supporte également les sites décentralisés hébergés sur TON, rendant le Web3 accessible aux près d’un milliard d’utilisateurs mensuels de Telegram.

Les utilisateurs peuvent maintenant réduire et rouvrir des pages depuis la barre inférieure, ajouter des favoris et continuer là où ils se sont arrêtés après avoir vérifié leurs notifications.

Mini App Store

Telegram a annoncé que plus de 500 millions de ses 950 millions d’utilisateurs interagissent mensuellement avec les mini-applications. La mise à jour introduit un nouvel onglet « Applications » dans la recherche.

Cet onglet affiche les mini-applications fréquemment utilisées et populaires. Les développeurs peuvent désormais télécharger des démonstrations vidéo et des captures d’écran pour des aperçus.

Partage depuis les Mini Applications vers les Stories

Les mini-applications peuvent désormais générer du contenu pour les Stories de Telegram, comme des vidéos générées par IA ou des captures de classements. Cette fonctionnalité aide les utilisateurs à partager leurs réalisations d’application et à promouvoir les mini-applications auprès de leurs contacts.

En outre, il est désormais possible d’acheter et d’offrir des étoiles Telegram à des amis. Les étoiles peuvent être utilisées pour des biens numériques dans les mini-applications ou pour du contenu payant dans les chaînes. Les célébrations d’anniversaire seront mis en avant en haut de la liste, et les étoiles offertes apparaîtront sous forme de boîtes-cadeaux animées dans les discussions.

La nouvelle mise à jour permet aux utilisateurs d’utiliser le flash avant pour des messages vidéo plus lumineux en basse lumière. Il suffit de maintenir l’icône de la caméra pour enregistrer, de glisser vers le haut pour continuer l’enregistrement, et de taper sur l’icône du flash pour l’activer.

Widget météo dans les Stories

Les utilisateurs peuvent maintenant ajouter un widget météo animé à leurs stories, qui s’ajuste automatiquement entre Celsius et Fahrenheit en fonction des paramètres de l’appareil du spectateur.

Le widget affiche également la phase de la lune lors des nuits claires. Des options supplémentaires incluent l’ajout de musique, de liens ou de localisation depuis la section « Stickers ».

Les utilisateurs peuvent choisir une photo de couverture pour leurs stories vidéo lorsqu’ils les publient sur leur profil.

Disponibilité

La mise à jour est disponible sur Android (via Google Play ou le site Web de Telegram) et iOS (App Store), avec la version Android atteignant 10.15.0 ou ultérieure.

Cette mise à jour de Telegram apporte de nombreuses fonctionnalités et améliorations visant à enrichir l’expérience utilisateur. Entre le navigateur multi-onglets, le Mini App Store, et les nouvelles options de partage et de personnalisation des stories, Telegram continue de se positionner comme un leader dans l’innovation des applications de messagerie.