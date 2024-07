Accueil » Lancement du Nothing Phone (2a) Plus : Performances boostées avec le Dimensity 7350 Pro

Un peu plus de quatre mois après le lancement du Phone (2a), et après plusieurs teasers sur X par l’équipe officielle de Nothing, la marque londonienne a finalement lancé le Nothing Phone (2a) Plus. Cette fois-ci, il ne s’agit pas de simples changements esthétiques, puisque le smartphone présente des améliorations dans quelques domaines cruciaux et est équipé d’un nouveau processeur. Le tout à un prix revu à la hausse.

En ce qui concerne le design, le Nothing Phone (2a) Plus a le même extérieur en polycarbonate que le Phone (2a) sorti en mars. Il en va de même pour le design, l’emplacement des boutons et la configuration des Glyphes. Ainsi, si vous avez acheté un étui pour ce téléphone, il s’adaptera parfaitement à celui-ci. La seule nouveauté réside dans les couleurs proposées : Gris et Noir. La bande métallique est plus visible car elle a une finition chromée argentée.

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, le terme « Plus » ne signifie pas un modèle plus grand avec un écran plus large. À l’avant, vous serez accueilli par le même écran Full HD+ de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 2160 nits. L’écran plat conserve la protection Gorilla Glass 5.

Ce qui est nouveau, c’est le processeur. Cette fois, rien n’a été fait avec le dernier processeur MediaTek Dimensity 7350 Pro. Il ne s’agit pas d’une mise à niveau majeure puisqu’il n’augmente que de 10 % les performances par rapport au Dimensity 7200 Pro utilisé dans le Nothing Phone(2a).

En dehors de cela, vous trouverez la même configuration d’appareil photo de 50 + 50 mégapixels à l’arrière, sans nouvelles améliorations. En revanche, à l’avant, le capteur selfie de 32 mégapixels est remplacé par un nouveau capteur de 50 mégapixels. Cela devrait permettre de capturer de meilleurs détails dans les selfies et les portraits, et permettra également d’enregistrer des vidéos en 4k à 40 fps à partir de la caméra frontale.

Nothing Phone (2a) Plus : Prix et disponibilité

Bien que la capacité de la batterie n’ait pas changé, le Nothing Phone (2a) Plus est doté d’un système de charge rapide de 50 watts, contre 45 watts pour le Phone (2a). Mais le chargeur n’est toujours pas inclus dans la boîte et vous devrez l’acheter séparément.

Le Nothing Phone (2a) Plus aura deux variantes : 8 ou 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Oui, il n’y a pas de variante à 128 Go, ce qui est une bonne chose car même 128 Go ne prennent pas beaucoup de temps à remplir de nos jours. Comme je l’ai mentionné plus haut, il sera disponible en deux couleurs, gris et noir.

Quant au prix, aux États-Unis, le Nothing Phone (2a) Plus sera disponible en gris avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage pour 399 dollars dans le cadre du US Beta Program. C’est 50 dollars de plus que la version 12 Go du Phone (2a), et la société continuera à vendre les deux modèles. Plus d’informations sur la disponibilité et sur les prix pour les autres marchés seront annoncées en septembre.