Vos posts X entraînent l’IA Grok de X par défaut : Comment désactiver cette option

Vous ne le savez peut-être pas, mais X (anciennement Twitter) utilise déjà vos posts X pour entraîner son modèle d’IA Grok, par défaut. Un utilisateur de X, @EasyBakedOven, a trouvé une page de partage de données pour Grok dans les paramètres de X, qui est activée par défaut. On peut y lire « Autorisez l’utilisation de vos posts ainsi que de vos interactions, entrées et résultats avec Grok à des fins d’entraînement et d’ajustement » et le paramètre est activé.

Le plus grave, c’est que X n’a pas demandé le consentement des utilisateurs ni même ne les a informés avant d’activer l’entraînement de l’IA sur leurs posts X. En outre, le paramètre permettant de désactiver l’entraînement de l’IA est désactivé. De plus, le paramètre permettant de désactiver l’entraînement à l’IA n’est pas disponible sur l’application X. Vous devrez passer à la version Web de X pour le désactiver. Outre vos posts X, vos chats et vos interactions avec Grok peuvent également être utilisés pour l’entraînement de son modèle d’IA.

Sur la page du centre d’aide de Grok, on peut lire : « Afin d’améliorer continuellement votre expérience, nous pouvons utiliser vos messages X ainsi que vos interactions avec Grok à des fins de formation et d’ajustement. Cela signifie également que lorsque vous interagissez avec Grok, vos interactions, entrées et résultats peuvent être utilisés pour former et améliorer les performances du système ».

Si vous souhaitez désactiver l’apprentissage de l’IA sur vos posts X, voici la marche à suivre.

Désactiver l’entraînement à l’IA de Grok sur vos posts X

Actuellement, vous ne pouvez pas désactiver l’apprentissage de l’IA sur vos posts via l’application X. Il vous faudra passer par le site Web. Vous devrez passer à la version Web de X pour désactiver l’apprentissage de l’IA. Voici comment procéder.

Rendez-vous sur x.com dans un navigateur Web et connectez-vous à votre compte. Ensuite, ouvrez x.com/settings/grok_settings et désactivez la case à cocher. Vous avez terminé. Vous pouvez également ouvrir Paramètres et confidentialité > Confidentialité et sécurité > Grok. Vous pouvez y désactiver l’entraînement à l’IA sur vos messages X.

Voici donc comment vous pouvez désactiver l’entraînement à l’IA sur vos posts X. Les entreprises technologiques utilisent de plus en plus les données des utilisateurs pour former leur modèle d’IA, et dans la plupart des cas, sans le consentement de l’utilisateur.

Pour votre information, OpenAI entraîne également son IA sur des chats privés avec ChatGPT. Heureusement, il existe désormais un moyen de refuser l’entraînement de l’IA par ChatGPT