CMF Phone 1 : Le premier smartphone de Nothing teasé avec un design révolutionnaire

CMF, la sous-marque de Nothing, a sorti quelques excellents produits jusqu’à présent, mais on nous dit depuis longtemps que la marque s’aventurera un jour dans le monde des smartphones, et bien sûr, nous avons eu beaucoup de fuites sur le futur CMF Phone. Sur Twitter, la marque CMF a publié une image du smartphone, ou plutôt d’une partie de celui-ci, qui confirme que le smartphone sera très différent des téléphones d’aujourd’hui. Voici le teaser officiel du CMF Phone 1.

Récemment, le compte officiel Nothing sur X a tweeté une image de ce que nous pensions être le CMF Phone (et qui pourrait toujours l’être), mais un produit CMF tweeté et teasé pour la première fois à partir du compte Nothing était étrange. Quelques jours plus tard, nous avons enfin notre premier (ou deuxième) aperçu du CMF Phone 1.

Le CMF Phone 1 sera livré avec ce qui ressemble à un bouton physique, et bien qu’il soit facile de le confondre avec un bouton de volume, il est supposé s’agir d’un mécanisme de verrouillage. La molette ressemble beaucoup à celle que nous avons vue sur les CMF Buds, mais elle n’est pas verrouillée. J’aurais aimé qu’il s’agisse d’un bouton de volume, comme sur les écouteurs CMF Neckband récemment sortis. La couleur orange vif est devenue typique du langage de conception de CMF.

La courbure de la dernière fuite correspond à celle de la première image avec le coloris noir. Il est donc possible que nous ayons affaire au même appareil, mais dans des variantes de couleur différentes.

Une puce MediaTek sous le capot du CMF Phone 1

En ce qui concerne les autres spécifications, les rumeurs suggèrent que le CMF Phone 1 sera équipé du Dimensity 7200 de MediaTek. Il sera doté d’une batterie de 5 000 mAh capable de se charger à 33W. Il pourrait être équipé de deux caméras, d’un écran AMOLED de 6,67 pouces à 120 Hz et pourrait ne pas avoir de Glyphes.

Le CMF Phone 1 pourrait être disponible pour moins de 20 000 roupies et sera probablement réservé à l’Inde.