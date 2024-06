Asana révolutionne la gestion de projets avec les AI Teammates

La célèbre plateforme de gestion de projets, Asana, annonce l’intégration d’une nouvelle fonctionnalité innovante : les « AI Teammates ». Ces assistants virtuels utiliseront l’intelligence artificielle pour proposer des conseils et des plans d’action, optimisant ainsi la répartition des tâches au sein des équipes.

Grâce à son modèle d’IA, Asana est capable d’analyser les relations historiques et les projets passés des équipes pour attribuer les tâches aux personnes les mieux adaptées. Par exemple, l’IA pourra affecter des designers familiers avec les styles de marque à des projets créatifs spécifiques. De plus, elle pourra identifier les informations manquantes et prendre l’initiative de les collecter, évitant ainsi les retards et les oublis.

Dustin Moskovitz, co-fondateur et PDG d’Asana, déclare : « Nous sommes en mesure de faire cela mieux que quiconque, car nous avons construit Asana sur le Work Graph, qui cartographie la relation entre le travail de votre équipe, les informations sur ce travail et les personnes qui le réalisent ».

Des fonctionnalités testées par les clients de Asana

Bien que le communiqué de presse ne donne pas d’exemples précis, Asana indique que certains clients testent déjà cette fonctionnalité. Par exemple, une organisation de marketing non nommée utilise le bot d’IA pour créer des contenus marketing sur mesure, traduire des supports dans différentes langues et standardiser les workflows.

En plus de ces capacités, Asana a également annoncé une interface de chat pour les AI Teammates. Cette interface permettra aux utilisateurs de poser des questions sur leurs projets en cours, rendant ainsi l’IA encore plus accessible et utile au quotidien.

Une tendance croissante des assistants IA en entreprise

Les AI Teammates d’Asana rejoignent une tendance croissante d’assistants IA pour le travail. En mai, Google a lancé un AI Teammate pour Google Workspace, permettant aux utilisateurs de personnaliser leurs tâches automatisées. Amazon propose Q, qui apprend les données de l’entreprise pour répondre aux questions des employés sur leur activité. De son côté, Microsoft a développé Copilot, des agents IA qui automatisent de nombreux processus de travail sans nécessiter de prompt.