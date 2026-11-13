Le produit est sorti : le bilan des rumeurs

Le passage à l’OLED devait représenter l’une des évolutions les plus importantes des MacBook Pro depuis plusieurs générations. Mais cette nouveauté ne fait pas que des heureux. Plusieurs utilisateurs affirment ressentir des maux de tête, des nausées, des vertiges ou une fatigue visuelle lorsqu’ils utilisent les nouveaux ordinateurs portables d’Apple. Certains seraient même contraints de les retourner.

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Le problème évoqué concerne la technologie de variation de luminosité de l’écran, appelée PWM (Pulse Width Modulation). Selon les témoignages rapportés par PhoneArena, les nouveaux MacBook Pro OLED, commercialisés sous l’appellation PROLED, utiliseraient une fréquence de modulation relativement basse, susceptible de provoquer une gêne chez certaines personnes particulièrement sensibles à ce phénomène.

Une fréquence PWM qui pourrait poser problème

La modulation de largeur d’impulsion permet de contrôler la luminosité d’un écran en allumant et en éteignant rapidement ses pixels ou son système d’éclairage. Même si ces variations ne sont généralement pas perceptibles consciemment, certaines personnes y seraient sensibles et pourraient ressentir une fatigue visuelle, des maux de tête ou des nausées.

D’après les informations relayées par la source, les nouveaux MacBook Pro PROLED fonctionneraient avec une fréquence PWM comprise entre 240 et 480 Hz. La fréquence de 240 Hz serait utilisée la majeure partie du temps. À titre de comparaison, les précédents MacBook équipés d’écrans non OLED auraient utilisé une fréquence de modulation beaucoup plus élevée, autour de 15 000 Hz.

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Cette différence pourrait expliquer les difficultés rencontrées par certains utilisateurs. Les personnes sensibles à la modulation PWM signalent notamment des symptômes qui apparaissent après plusieurs minutes ou heures d’utilisation de leur ordinateur.

Pourquoi les MacBook Pro seraient-ils plus problématiques que les iPhone ?

Un point particulièrement intéressant concerne les autres appareils Apple. Les iPhone 18 Pro et les précédentes générations, ainsi que certains iPad équipés d’écrans OLED, utiliseraient des fréquences de modulation comparables. Pourtant, les témoignages de gêne semblent moins nombreux sur ces appareils que sur les nouveaux MacBook Pro.

Plusieurs explications sont envisageables. La taille nettement supérieure de l’écran d’un ordinateur portable pourrait jouer un rôle, tout comme la distance de visionnage et la durée d’utilisation. Un MacBook Pro est souvent utilisé pendant plusieurs heures consécutives pour travailler, lire ou manipuler des documents, ce qui pourrait accentuer l’inconfort.

Certains acheteurs pensaient pourtant pouvoir utiliser les nouveaux ordinateurs sans difficulté, puisqu’ils ne ressentaient aucun problème avec leur iPhone OLED. Les témoignages rapportés montrent que cette tolérance ne garantit pas nécessairement une expérience identique sur un écran de plus grande taille.

Des utilisateurs contraints de retourner leur MacBook Pro

Pour les personnes concernées, la gêne serait suffisamment importante pour rendre l’utilisation quotidienne du nouvel ordinateur difficile. Plusieurs utilisateurs expliquent avoir décidé de retourner leur MacBook Pro après avoir constaté les symptômes.

D’autres avaient acheté le modèle OLED en connaissance de la polémique autour de la PWM, mais sans anticiper leur propre sensibilité. Certains témoignages indiquent que des personnes parfaitement à l’aise avec leur iPhone rencontrent malgré tout des difficultés avec leur ordinateur portable.

Cette situation pourrait devenir un sujet important pour Apple si les signalements se multiplient. Le passage à l’OLED représente une évolution majeure de la gamme, mais une amélioration de la qualité d’image ne suffit pas si une partie des utilisateurs ne peut pas profiter confortablement de l’écran.

Les modèles MacBook Pro équipés de dalles Mini-LED restent une alternative pour les personnes concernées. Cette technologie conserve des qualités d’affichage élevées sans reposer sur le même fonctionnement que les dalles OLED.

Apple pourrait-elle proposer un réglage pour limiter la gêne ?

Le problème n’est pas entièrement nouveau dans l’industrie. Certains smartphones Samsung, Apple et Google ont déjà fait l’objet de critiques concernant leur fréquence PWM. Le Galaxy S26 Ultra a notamment suscité des témoignages d’utilisateurs évoquant des maux de tête et une fatigue visuelle, y compris lorsque sa fonction Privacy Display était désactivée.

PhoneArena estime qu’Apple aurait pu proposer une option permettant de réduire les effets potentiels de la modulation à basse fréquence, à l’image des réglages destinés à améliorer le confort visuel sur certains iPhone. La source ne précise toutefois pas si une mise à jour logicielle pourrait réellement corriger le problème des nouveaux MacBook Pro.

Cette situation rappelle que les caractéristiques techniques d’un écran ne se résument pas à sa résolution, sa luminosité ou sa fidélité des couleurs. La fréquence de modulation et le comportement de la dalle peuvent également avoir une incidence sur le confort d’utilisation.

Pour Apple, l’enjeu sera de déterminer si les témoignages correspondent à des cas isolés ou à une difficulté plus largement rencontrée par les utilisateurs sensibles à la PWM. En attendant, les MacBook Pro Mini-LED restent une option à considérer pour ceux qui souhaitent éviter cette nouvelle génération d’écrans OLED.