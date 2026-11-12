Google poursuit la modernisation de son application Google Messages avec une nouvelle fonctionnalité destinée à simplifier le partage de contenus multimédias. La messagerie pourrait bientôt permettre de modifier des photos et des vidéos avant leur envoi, sans avoir à enregistrer les fichiers, à basculer manuellement entre plusieurs applications ou à les joindre une seconde fois.

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Cette nouveauté a été repérée dans le code de la dernière version bêta de Google Messages par Android Authority. Elle prendrait la forme d’un nouveau bouton baptisé « Edit media », accompagné d’une explication destinée aux utilisateurs : « Edit before you send ». Le message précise que les photos et vidéos pourront être recadrées, raccourcies ou ajustées dans l’application de retouche installée par défaut sur le smartphone.

Google Messages s’appuiera sur les applications de retouche installées

Google ne semble pas vouloir intégrer un éditeur multimédia complet directement dans sa messagerie. L’approche envisagée repose plutôt sur un système d’intégration capable de détecter les applications compatibles installées sur le téléphone, en fonction du type de fichier à modifier.

Lorsqu’un utilisateur sélectionnera l’option de modification, Google Messages transmettra le contenu à l’application appropriée. Il pourra alors effectuer ses retouches avec l’outil de son choix, avant de revenir directement à la conversation pour envoyer le résultat.

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Le fonctionnement reposerait notamment sur la création d’un URI de sortie distinct. Ce mécanisme permettrait à Android de renvoyer le fichier modifié vers Google Messages sans obliger l’utilisateur à enregistrer une copie supplémentaire, à rechercher manuellement la conversation ou à joindre à nouveau le média.

Si aucune application adaptée n’est installée, la messagerie afficherait un message indiquant que la modification n’est pas disponible. Elle inviterait alors l’utilisateur à trouver et installer un éditeur compatible.

Une fonction qui corrige une ancienne limitation

Google Messages disposait auparavant de quelques outils de retouche intégrés. Ils permettaient notamment d’ajouter du texte ou de dessiner directement sur une photo, mais ne proposaient pas certaines fonctions essentielles comme le recadrage d’une image ou le découpage d’une vidéo. Ces outils ont depuis été supprimés.

La nouvelle approche pourrait donc répondre à un besoin plus large, tout en évitant à Google de développer et de maintenir son propre éditeur. Elle laisse également aux utilisateurs la liberté de conserver leurs applications habituelles, qu’il s’agisse d’outils simples ou de solutions plus avancées.

Cette intégration s’inscrit dans une série d’améliorations apportées à Google Messages, qui concernent aussi bien l’interface que les paramètres et l’expérience générale de l’application.

Une disponibilité encore inconnue

Pour le moment, cette fonctionnalité a uniquement été repérée dans le code d’une version bêta. Google n’a communiqué aucune date de lancement et rien ne garantit qu’elle sera immédiatement accessible aux participants du programme de test.

Son déploiement dans la version stable pourrait intervenir plusieurs semaines, voire plusieurs mois plus tard. Si elle est confirmée, cette intégration devrait rendre le partage de photos et de vidéos plus fluide, en rapprochant les outils de retouche des conversations sans imposer un nouvel éditeur aux utilisateurs.