La question cruciale de la liberté de l'utilisateur pour désactiver ou masquer cet espace intrusif.

Un format transformé en simple canal de diffusion où les réponses libres des utilisateurs sont désactivées.

L'apparition d'un « Official chat » Google pour présenter les fonctions RCS et les nouveautés de l'application.

Google commence à déployer dans Google Messages une conversation officielle destinée à présenter les nouvelles fonctions de l’application et les évolutions de RCS.

Le dispositif apparaît sous la forme d’une invitation à rejoindre un « Official chat ». Une fois accepté, Google apparaît directement dans la liste des conversations, au même niveau que les échanges personnels.

Contrairement aux premiers tests observés cet été, cette version ne fonctionne toutefois pas réellement comme un chatbot. Les utilisateurs ne peuvent pas répondre librement : la zone de saisie est désactivée et seules certaines interactions prédéfinies sont proposées.

Le fil ressemble donc davantage à un canal de diffusion intégré à Google Messages, destiné à présenter de nouvelles fonctions, des conseils ou des informations autour de RCS.

Google n’a pas encore détaillé officiellement le fonctionnement de cette nouveauté, qui semble être activée progressivement côté serveur.

Le choix d’intégrer ce canal directement dans la liste principale des conversations pourrait néanmoins faire débat. Des applications comme WhatsApp ou Telegram séparent davantage leurs chaînes et annonces des discussions personnelles, tandis que Google choisit ici de placer ses propres communications au cœur de l’interface de messagerie.