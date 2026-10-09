X connaît des pannes visibles et brutales : écran blanc, logo seul, fil qui ne charge plus. Cette page rassemble celles que nous avons couvertes depuis mars 2025.
X est-il en panne ?
Les pannes récentes
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16 février 2026
Panne mondiale : app et site indisponibles
À partir de 14 h, l’application ne charge plus et le site se réduit au logo. Notre article.
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16 janvier 2026
Écrans blancs, messages liés à Cloudflare
Signalements vers 16 h à Paris, sur web et mobile. Pendant l’incident, la page de statut « développeurs » de X affichait que tous les systèmes étaient opérationnels. Notre article.
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18 novembre 2025
Panne Cloudflare
Une panne majeure de Cloudflare emporte X, ChatGPT et de nombreux sites. Notre article.
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10 mars 2025
Panne majeure sur une bonne partie de la journée
Des milliers d’utilisateurs n’ont pas pu accéder à la plateforme ; la cause exacte a fait débat, Elon Musk évoquant une attaque. Notre article.
Où vérifier l’état du service
Les alternatives pendant une panne
Questions fréquentes
X est-il en panne en ce moment ?
X n’a pas de page de statut grand public. Vérifiez les signalements sur Downdetector et, si possible, ouvrez X depuis une autre connexion ou un autre appareil.
Pourquoi X plante-t-il ?
Soit la panne vient de X lui-même (février 2026, mars 2025), soit d’un fournisseur d’infrastructure comme Cloudflare (janvier 2026, novembre 2025).
Que faire quand X ne charge plus ?
Patientez quelques minutes, vérifiez les signalements, puis essayez l’application mobile ou le site selon le cas. Une alternative est proposée ci-dessous en attendant.
Les pannes de X sont-elles fréquentes ?
Nous avons documenté quatre pannes importantes entre mars 2025 et février 2026.
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