 Aller au contenu principal
BlogNT

Suivi des pannes

X (Twitter) down : état du service

Où vérifier, historique des pannes et alternatives.

Mis à jour le
01 État du service

X est-il en panne ?

X connaît des pannes visibles et brutales : écran blanc, logo seul, fil qui ne charge plus. Cette page rassemble celles que nous avons couvertes depuis mars 2025.

02 Historique

Les pannes récentes

  1. 16 février 2026

    Panne mondiale : app et site indisponibles

    À partir de 14 h, l’application ne charge plus et le site se réduit au logo. Notre article.

  2. 16 janvier 2026

    Écrans blancs, messages liés à Cloudflare

    Signalements vers 16 h à Paris, sur web et mobile. Pendant l’incident, la page de statut « développeurs » de X affichait que tous les systèmes étaient opérationnels. Notre article.

  3. 18 novembre 2025

    Panne Cloudflare

    Une panne majeure de Cloudflare emporte X, ChatGPT et de nombreux sites. Notre article.

  4. 10 mars 2025

    Panne majeure sur une bonne partie de la journée

    Des milliers d’utilisateurs n’ont pas pu accéder à la plateforme ; la cause exacte a fait débat, Elon Musk évoquant une attaque. Notre article.

03 Vérifier

Où vérifier l’état du service

Signalements des utilisateurs
downdetector.fr
Cherchez « X » : un pic de signalements confirme une panne générale.
Page de statut officielle
Pas de page grand public
Lors de la panne de janvier 2026, la page « développeurs » indiquait que tout fonctionnait.
04 Alternatives

Les alternatives pendant une panne

Alternative Éditeur Ce qui la distingue
Bluesky Bluesky Social

Réseau décentralisé basé sur le protocole AT.
Threads Meta

Réseau de conversation adossé à Instagram.
05 FAQ

Questions fréquentes

X est-il en panne en ce moment ?

X n’a pas de page de statut grand public. Vérifiez les signalements sur Downdetector et, si possible, ouvrez X depuis une autre connexion ou un autre appareil.

Pourquoi X plante-t-il ?

Soit la panne vient de X lui-même (février 2026, mars 2025), soit d’un fournisseur d’infrastructure comme Cloudflare (janvier 2026, novembre 2025).

Que faire quand X ne charge plus ?

Patientez quelques minutes, vérifiez les signalements, puis essayez l’application mobile ou le site selon le cas. Une alternative est proposée ci-dessous en attendant.

Les pannes de X sont-elles fréquentes ?

Nous avons documenté quatre pannes importantes entre mars 2025 et février 2026.

Publicité

Retrouvez BlogNT en priorité sur Google

Ajoutez-nous à vos sources préférées : nos analyses et tests remontent en tête de votre fil Google Actualités et de la recherche.

Ajouter BlogNT comme source préférée
Sujets abordés
Suivi des pannes