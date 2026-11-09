Depuis le 7 novembre, l’API de xAI ajoute par défaut un filigrane invisible aux textes de sept modèles Grok, selon la documentation officielle. La page justifie la mesure par la conformité à l’AI Act européen, sans citer d’article.

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Le règlement impose en effet de marquer les contenus générés par IA dans un format lisible par machine, au titre de son article 50(2). Une période de transition court jusqu’au 2 décembre 2026 pour les systèmes déjà sur le marché avant le 2 août, d’après deux analyses juridiques.

Prudence toutefois : ces analyses sont des sources secondaires, et nous n’avons pas pu consulter le texte du règlement modificatif au Journal officiel. xAI n’explique pas non plus pourquoi il agit avant l’échéance.

Ce que fait xAI

Le filigrane touche les modèles grok-4.7, grok-4.6, grok-4.5, grok-4.3 et les trois variantes grok-4.20 (reasoning, non-reasoning, multi-agent). Il couvre les réponses textuelles, les sorties structurées et les arguments d’appels d’outils, sur tous les points d’accès de l’API, régionaux compris. Nous avions présenté Grok 4.6 dans cet article.

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Le filigrane n’ajoute aucun caractère caché : la documentation explique qu’il oriente légèrement le choix des mots (les « tokens ») pendant la génération. La détection est donc statistique et plus fiable sur les textes longs ; elle conclut « filigrané », « non filigrané » ou « incertain ». L’accès à l’outil de détection est accordé sur demande.

Les développeurs n’ont aucun paramètre à envoyer. Une réponse porte l’en-tête x-watermark: true quand elle est filigranée ; toute autre valeur, ou l’absence d’en-tête, signifie qu’elle ne l’est pas. Seuls les administrateurs d’équipe peuvent désactiver le réglage, modèle par modèle, depuis la console.

Pour cela, ils doivent confirmer qu’une exception prévue par la loi s’applique et qu’ils assument seuls les obligations de marquage ou d’information. Le changement prend effet en cinq minutes et est consigné dans un journal d’audit. La page ne dit rien de grok.com, des applications ni de X.

Ce que dit l’article 50(2) de l’AI Act

Le texte oblige les fournisseurs de systèmes d’IA, y compris généralistes, qui génèrent du son, de l’image, de la vidéo ou du texte à veiller à ce que les sorties soient « marquées dans un format lisible par machine et détectables comme générées ou manipulées artificiellement », d’après le texte publié sur artificialintelligenceact.eu. Les solutions techniques doivent être efficaces, interopérables, robustes et fiables, dans la mesure du possible.

Une exception existe pour les systèmes qui n’assurent qu’une fonction d’aide à l’édition standard ou ne modifient pas substantiellement les données d’entrée, ainsi que pour les usages autorisés par la loi dans la lutte contre la criminalité. Cette exception correspond à ce que xAI demande de confirmer à ceux qui désactivent le filigrane, sans que la documentation fasse ce lien explicitement.

Le 2 décembre, et ce qui s’applique déjà

Le règlement général s’applique depuis le 2 août 2026. Un texte modificatif, le règlement (UE) 2026/1744 selon Usercentrics, accorde quatre mois supplémentaires, jusqu’au 2 décembre, pour le seul marquage de l’article 50(2) des systèmes d’IA générativeL'IA générative est une intelligence artificielle qui crée du texte, des images, des vidéos, du son ou du code à partir d'une simple demande écrite. Lire la fiche déjà sur le marché avant le 2 août. D’après la Cloud Security Alliance, les autres obligations de l’article 50 n’ont pas bénéficié de ce délai.

Ces deux sources divergent sur certains détails (le statut du code de bonnes pratiques, le plafond des amendes), signe qu’il faut vérifier le texte officiel avant toute décision de conformité. Du côté des concurrents, nous avons décrit le filigrane invisible d’OpenAI en Europe et celui d’Anthropic pour Claude ; pour le cadre général, voir notre explication de l’AI Act.

Reste à voir si les autres fournisseurs étendent le marquage avant le 2 décembre, et si l’accès aux outils de détection s’ouvre au-delà d’une demande sur formulaire. Nous mettrons cet article à jour quand ces points seront clarifiés.