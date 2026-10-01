Une offre gratuite maintenue et l'arrivée d'un forfait « Lite » à 8 dollars par mois.

Un projet de refonte tarifaire divisé en quatre niveaux pour fusionner les univers de X et Grok.

SpaceXAI envisagerait de regrouper Grok et X au sein d’une nouvelle grille d’abonnements, avec quatre niveaux allant d’une offre gratuite à une formule à 100 dollars par mois. Le projet est encore à l’étude, mais l’entreprise souhaiterait le déployer prochainement, selon un document consulté par Bloomberg.

L’offre gratuite conserverait l’accès à Grok avec des limites d’utilisation plus strictes. Un nouveau forfait à 8 dollars par mois, baptisé « Lite », ajouterait notamment l’accès à Grok, une coche de vérification sur X et une réduction du nombre de publicités affichées sur le réseau social.

À l’autre extrémité de la gamme, l’abonnement « Ultra » à 100 dollars par mois viserait les utilisateurs intensifs. Il inclurait notamment Grok Bot, l’agent IA lancé par SpaceXAI en août et capable d’effectuer certaines tâches de manière autonome.

Bloomberg ne détaille pas encore le quatrième niveau d’abonnement, qui compléterait cette nouvelle grille tarifaire.

De quoi rapprocher Grok et X

Cette évolution rapprocherait encore davantage les deux services. X servirait ainsi de porte d’entrée aux fonctionnalités de Grok, tandis que l’assistant IA deviendrait un élément central des offres payantes du réseau social.

La refonte intervient alors que la concurrence sur les abonnements IA s’intensifie. OpenAI a récemment modifié son offre Pro à 200 dollars et lancé une formule à 500 dollars par mois, tandis que Meta développe également plusieurs niveaux d’abonnement pour ses services liés à l’IA.

SpaceXAI chercherait par ailleurs à renforcer sa présence auprès des entreprises, un marché sur lequel Grok est en concurrence directe avec les offres d’OpenAI et d’Anthropic.

Pour l’instant, ces quatre formules ne sont toutefois pas encore officiellement confirmées. Les prix et les fonctionnalités pourraient donc évoluer avant leur éventuel lancement.