Des fonctionnalités très attendues comme Galaxy AI et Now Nudge intégrées à cette nouvelle version.

Une absence de communication officielle de Samsung concernant le calendrier exact pour l'Europe et les États-Unis.

Un report confirmé au 28 septembre en Thaïlande pour l'arrivée de la mise à jour sur les Galaxy S26.

Samsung semble rencontrer des difficultés avec le déploiement de One UI 9 basé sur Android 17. Alors que la mise à jour stable a commencé à arriver sur les Galaxy S26 en Corée du Sud, son déploiement international se fait toujours attendre.

La situation est d’autant plus surprenante que le programme bêta de One UI 9 avait débuté dès le mois de mai sur les Galaxy S26, S26 Plus et S26 Ultra, tandis que Google a publié Android 17 pour ses Pixel en juin.

Un premier retard est désormais confirmé en Thaïlande. Samsung avait initialement prévu de mettre à jour la gamme Galaxy S26 le 21 septembre, mais cette échéance a été repoussée au 28 septembre, sans explication officielle.

Cette nouvelle date concerne également, pour le moment, les Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra, Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7 dans le pays. Un nouveau report reste toutefois possible.

Le principal problème est que Samsung ne communique pas sur les raisons de ce retard. Aucun calendrier précis n’a notamment été annoncé pour le déploiement de One UI 9 en Europe, aux États-Unis ou en Inde.

Les Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra et Z Flip 8 disposent déjà de One UI 9, puisqu’ils ont été commercialisés directement avec cette version.

One UI 9 apporte plusieurs évolutions de l’interface et de nouvelles fonctions liées à Galaxy AI, dont Now Nudge. Mais pour les propriétaires des Galaxy S26 et des générations précédentes, il faudra encore patienter avant de profiter officiellement d’Android 17 en dehors de la Corée du Sud.