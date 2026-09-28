Les prochaines consoles de Microsoft et Sony commencent à sortir de l’ombre. Selon une fuite relayée par le leaker hardware KeplerL2, les puces destinées à la future Xbox Helix et à la PlayStation 6 auraient déjà franchi l’étape du tape-out, tandis que leurs performances graphiques théoriques commencent à circuler.

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Si les chiffres avancés se confirmaient, Microsoft préparerait une machine affichant jusqu’à 56 TFLOPS de puissance de calcul GPU, contre environ 40 TFLOPS pour la PS6. Un écart théorique de 40 % qui placerait la prochaine Xbox dans une position particulièrement intéressante sur le papier, même si les TFLOPS ne suffisent évidemment pas à prédire les performances réelles d’une console.

Les puces de la Xbox Helix et de la PS6 auraient déjà atteint le tape-out

L’information provient de KeplerL2, un leaker spécialisé dans le matériel, dans le cadre d’une discussion sur NeoGAF documentée par VideoCardz. Selon ses estimations, les processeurs conçus pour la prochaine Xbox, connue sous le nom de code Helix, et pour la PlayStation 6 auraient tous deux atteint le stade du tape-out.

Dans l’industrie des semi-conducteurs, cette étape est loin d’être anodine. Elle signifie que la conception du composant est suffisamment finalisée pour être envoyée à la fabrication afin de produire les premiers exemplaires physiques. À ce stade, les changements majeurs deviennent très difficiles : si les tests révèlent un problème, les ingénieurs peuvent encore corriger certains défauts, mais une refonte complète du processeur serait autrement plus coûteuse et complexe.

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Ce calendrier semble d’ailleurs cohérent avec les informations qui circulent depuis plusieurs mois autour de la prochaine génération de consoles. Si la PS6 et la prochaine Xbox visent effectivement une commercialisation dans les prochaines années, leurs architectures doivent nécessairement être suffisamment avancées pour entrer progressivement dans les phases de validation et de production.

56 TFLOPS pour Helix contre 40 pour la PS6

Toutefois, c’est la comparaison des performances GPU qui attire le plus l’attention. KeplerL2 estime que la Xbox Helix pourrait atteindre environ 56 TFLOPS, tandis que la PlayStation 6 se situerait autour de 40 TFLOPS.

À méthodologie identique, cela représenterait environ 40 % de capacité de calcul théorique supplémentaire pour la console de Microsoft. Un écart suffisamment important pour alimenter les discussions sur la stratégie matérielle des deux constructeurs, même si aucun de ces chiffres n’a été confirmé officiellement par Microsoft ou Sony.

Le chiffre de 56 TFLOPS est également impressionnant lorsqu’on le compare aux consoles actuelles. La Xbox Series S atteint environ 4 TFLOPS, contre environ 12 TFLOPS pour la Series X. La PS5 se situe autour de 10,2 TFLOPS, tandis que la PS5 Pro affiche généralement environ 16,7 TFLOPS, avec un maximum théorique annoncé à 18,05 TFLOPS.

Sur cette seule métrique, Helix afficherait donc plus de trois fois la capacité de calcul théorique maximale de la PS5 Pro. Mais cette comparaison doit être maniée avec beaucoup de prudence.

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Pourquoi les TFLOPS ne racontent pas toute l’histoire ?

Le piège serait en effet de transformer ces chiffres en classement définitif des prochaines consoles. Un TFLOPS mesure une capacité de calcul théorique en virgule flottante, mais ne permet pas à lui seul de déterminer la vitesse à laquelle une machine fera tourner les jeux.

L’architecture du GPU joue un rôle essentiel, tout comme la bande passante mémoire, la quantité et le type de mémoire disponible, les performances du CPU, le cache, le stockage ou encore les différentes technologies d’upscaling et de génération d’images. L’efficacité du moteur graphique et les outils mis à disposition des développeurs peuvent également modifier considérablement le résultat obtenu à partir d’une même puissance brute.

C’est particulièrement important pour cette génération, qui devrait faire une place toujours plus importante au ray tracing, à l’intelligence artificielle et aux techniques de reconstruction d’image. Deux GPU affichant des chiffres de calcul différents peuvent donc produire des résultats bien plus proches — ou plus éloignés — que ne le laisserait penser leur simple nombre de TFLOPS.

Autrement dit, les 56 TFLOPS supposés de Helix ne signifient pas que les jeux seront automatiquement 40 % plus rapides que sur PS6. Ils indiquent uniquement un potentiel de calcul théorique supérieur si les deux architectures sont comparées avec une méthode équivalente.

Microsoft pourrait miser sur une puissance GPU plus agressive

Si les estimations de KeplerL2 sont correctes, Microsoft pourrait néanmoins avoir choisi une approche particulièrement ambitieuse pour sa prochaine génération. Après avoir proposé une Xbox Series X déjà plus puissante sur le papier que la PS5 en matière de GPU, la firme pourrait chercher à conserver cette différence avec Helix.

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Cela ne signifierait pas nécessairement que Microsoft souhaite simplement reproduire la course à la puissance brute. Une architecture moderne peut utiliser une partie de cette capacité supplémentaire pour améliorer le ray tracing, accélérer certaines fonctions d’intelligence artificielle ou augmenter la qualité de reconstruction des images plutôt que de viser uniquement une définition ou une fréquence d’images plus élevée.

Le contexte est d’autant plus intéressant que les deux constructeurs semblent désormais considérer la génération actuelle comme un socle pour des architectures beaucoup plus spécialisées. La puissance de calcul reste importante, mais elle s’accompagne d’un ensemble de technologies destinées à exploiter plus efficacement chaque unité de calcul disponible.

La PS6 pourrait compenser avec son architecture

Un éventuel écart de 40 % en faveur de Helix ne condamnerait évidemment pas la PS6 à être techniquement dépassée dans tous les domaines. Sony pourrait faire d’autres choix architecturaux, notamment sur la gestion de la mémoire, le ray tracing, les accélérateurs spécialisés ou les technologies de mise à l’échelle.

L’histoire des consoles montre d’ailleurs que la puissance brute n’est jamais le seul élément déterminant. Les performances finales dépendent aussi de la manière dont les développeurs peuvent exploiter le matériel et des outils logiciels proposés par chaque constructeur. Une console moins impressionnante sur une fiche technique peut parfois produire des résultats très compétitifs grâce à une architecture particulièrement bien équilibrée.

Pour l’instant, il faut donc considérer les 56 TFLOPS de Helix et les 40 TFLOPS de PS6 comme des estimations non officielles, et non comme des spécifications définitives. Le fait que les deux puces auraient atteint le tape-out rend toutefois la fuite plus intéressante : si les designs sont effectivement à ce stade, une partie importante des choix matériels pourrait déjà être figée.

La prochaine bataille entre Xbox et PlayStation pourrait ainsi moins se jouer sur le simple nombre de téraflops que sur la capacité de chaque constructeur à transformer cette puissance en expériences visibles à l’écran. Et si Helix dispose réellement d’une telle réserve de calcul, Microsoft pourrait avoir préparé une console dont les ambitions graphiques dépassent largement celles de la génération actuelle.