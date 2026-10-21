La mémoire de la PS6 coûterait déjà plus de 680 dollars à Sony. C’est ce qu’affirme le leaker KeplerL2, connu pour ses informations sur les puces AMD. Ce montant ne concernerait que la mémoire vive et le stockage, avant même le processeur, la carte mère ou le refroidissement.

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Si ce chiffre se confirme, il relance une crainte déjà présente chez les joueurs : une PS6 vendue plus de 1 000 euros. En cause, la flambée des prix de la mémoire, tirée par la demande des centres de données dédiés à l’intelligence artificielle.

Il faut toutefois rester prudent. Sony n’a annoncé ni la PS6, ni ses caractéristiques, ni son prix, et la sortie fin 2027 souvent évoquée repose elle aussi sur des rumeurs.

PS6 : ce que dit la fuite sur le coût de la mémoire

KeplerL2 a publié son estimation sur le forum NeoGAF, en réponse à un utilisateur qui imaginait une PS6 subventionnée vendue 680 dollars. Son argument : la mémoire et le stockage coûteraient déjà plus que ce prix de vente, ce qui rend un tel tarif très improbable.

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Selon les fuites actuelles, la PS6 utiliserait de la mémoire GDDR7 sur un bus de 160 bits, avec jusqu’à 40 Go de capacité, la configuration à 30 Go étant jugée la plus probable. Elle intégrerait aussi un SSD rapide, dont le prix dépend directement de celui de la mémoire NAND.

Le leaker avait déjà estimé le coût total de fabrication de la console à environ 760 dollars en mars, avant de relever ce chiffre à près de 1 000 dollars cet été. Ces évaluations restent invérifiables et reposent sur une seule source.

Une console à plus de 1 000 euros ?

Un coût de composants n’est pas un prix de vente. Sony peut accepter de vendre sa console à perte au lancement, comme cela s’est déjà produit, et compter sur les ventes de jeux et d’abonnements PlayStation Plus pour se rattraper.

Mais la marge de manœuvre se réduit. La PS5 n’a jamais baissé de prix en France ; elle a au contraire augmenté, jusqu’à 649,99 euros pour le modèle standard et 899,99 euros pour la PS5 Pro depuis avril 2026. Une PS6 à plus de 1 000 euros n’aurait donc rien d’inimaginable, surtout pour une éventuelle version haut de gamme.

D’autres pistes existent pour contenir le prix : réduire la quantité de mémoire, proposer une version sans lecteur ou décaler la sortie en attendant une baisse des tarifs des composants.

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Pourquoi les datacenters IA font grimper le prix de la RAM

La hausse du coût de la mémoire n’est pas propre à Sony. Depuis 2025, les fabricants Samsung, SK Hynix et Micron consacrent une part croissante de leur production à la mémoire HBM destinée aux accélérateurs IA des datacenters, bien plus rentable. La production de mémoire classique devient donc plus rare, et plus chère.

Cette pénurie, parfois surnommée « RAMpocalypse », touche toute l’électronique grand public. Les smartphones, les PC et les consoles subissent la même pression, au point que des constructeurs comme Apple chercheraient de nouveaux fournisseurs pour limiter la hausse.

Le stockage n’échappe pas à la tendance. Les serveurs dédiés à l’IA consomment aussi d’énormes quantités de mémoire NAND, ce qui renchérit les SSD. Pour une console qui mise sur un stockage rapide, la facture s’alourdit des deux côtés.

Une sortie fin 2027 encore incertaine

Ce contexte pourrait peser sur le calendrier de Sony. La date de sortie de la PS6 n’a jamais été officialisée, et l’absence de Sony au CES 2027 a renforcé le flou.

Pour l’instant, tout ce que l’on sait de la PS6 provient de fuites et d’estimations. Reste à savoir si Sony choisira d’absorber la hausse des composants, de la répercuter sur les joueurs, ou d’attendre que le marché de la mémoire se détende avant de lancer sa prochaine console.