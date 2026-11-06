Microsoft poursuit ses efforts pour rendre Xbox Cloud Gaming plus accessible sur les téléviseurs connectés. Le groupe a commencé à déployer une nouvelle fonctionnalité en préversion qui permet d’utiliser un smartphone Android ou un iPhone comme manette pour jouer à certains jeux compatibles directement sur une Smart TV.

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Une évolution qui évite d’avoir systématiquement besoin d’une manette Xbox ou d’un autre périphérique dédié.

Annoncée le 4 novembre 2026 sur Xbox Wire, cette nouveauté concerne les téléviseurs compatibles dans les pays où Xbox Cloud Gaming est disponible. Pour en profiter, les utilisateurs doivent activer les fonctionnalités en préversion dans les paramètres de leur compte, depuis l’expérience Xbox prise en charge sur leur téléviseur.

Un smartphone transformé en manette depuis le navigateur

Le fonctionnement se veut relativement simple. Lorsqu’un joueur lance un jeu compatible via le cloud sans avoir de manette physique connectée, une option lui propose d’utiliser son téléphone. Les commandes s’affichent alors directement dans le navigateur du smartphone, sans nécessiter l’installation d’une application supplémentaire ni la connexion d’un accessoire.

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Microsoft précise également que certains jeux disposeront de commandes tactiles adaptées à leur gameplay. Cette approche pourrait faciliter l’accès à des titres qui se prêtent davantage à une utilisation sur écran tactile, même si tous les jeux ne sont pas nécessairement concernés.

La fonctionnalité vise notamment les utilisateurs qui souhaitent profiter du catalogue Xbox sur leur téléviseur sans investir dans une manette supplémentaire. Elle simplifie aussi les sessions de jeu occasionnelles, lorsque plusieurs personnes souhaitent accéder rapidement à un titre compatible.

Xbox Nano Controller : une connexion directe au cloud par Wi-Fi

Microsoft teste parallèlement une autre évolution concernant la Xbox Nano Controller. Cette nouvelle fonction, actuellement réservée aux joueurs situés aux États-Unis, permet de connecter directement la manette au serveur cloud exécutant le jeu, via le Wi-Fi.

Habituellement, une manette communique avec le téléviseur, qui transmet ensuite les commandes au service de jeu en streaming. Avec cette nouvelle approche, la connexion passe directement par le réseau Wi-Fi vers l’infrastructure cloud. Selon Xbox, ce fonctionnement pourrait réduire la latence des commandes et rendre les parties plus réactives.

La configuration s’effectue depuis l’application Xbox bêta sur Android ou l’application Xbox Accessories sur PC. Dans ce dernier cas, l’inscription au programme Xbox Insider est nécessaire.

Une fois configurée, la manette peut se connecter au réseau Wi-Fi et être utilisée avec les expériences Xbox Cloud Gaming compatibles sur Smart TV et sur le Web.

Deux fonctionnalités encore en préversion

Ces deux nouveautés restent expérimentales. Microsoft précise que la compatibilité peut être limitée à certains appareils et à certains jeux pendant cette phase de test. Les retours des utilisateurs doivent permettre d’améliorer progressivement leur fonctionnement avant un éventuel déploiement plus large.

Avec ces évolutions, Xbox cherche à réduire les obstacles à l’utilisation du jeu en streaming. Transformer un smartphone en manette ou permettre à un contrôleur compatible de communiquer directement avec le cloud pourrait rendre l’expérience plus simple, notamment sur les téléviseurs connectés.

Cette stratégie s’inscrit dans une volonté plus large de Microsoft de rendre son service accessible depuis davantage de supports et avec des modalités d’utilisation plus flexibles. L’entreprise travaille également sur des formules tarifaires à l’heure pour Xbox Cloud Gaming, afin de proposer d’autres façons d’accéder au jeu en streaming.