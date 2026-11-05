Le marché des systèmes d’exploitation pour téléviseurs connectés attire de nouveaux investissements. La société espagnole Titan OS, basée à Barcelone, vient de lever 46 millions de dollars supplémentaires, sous forme de financement en fonds propres et de dette. Avec cette nouvelle opération, la startup totalise désormais 110 millions de dollars levés depuis sa création et entend accélérer son développement commercial à l’international.

Publicité

Le financement provient notamment de facilités de crédit accordées par des fonds et des comptes gérés par BlackRock, ainsi que de ses investisseurs historiques Highland Europe et Mangrove Capital Partners. Titan OS avait déjà obtenu 58 millions de dollars en décembre 2025. L’entreprise explique qu’elle aurait pu poursuivre une croissance plus progressive sans lever de nouveaux capitaux, mais souhaite désormais multiplier les partenariats et s’implanter sur davantage de marchés.

Un système d’exploitation qui mise sur la publicité et les partenariats

La proposition de Titan OS repose sur un modèle économique différent de celui des plateformes qui cherchent à promouvoir leurs propres contenus. La société fournit aux fabricants de téléviseurs un système d’exploitation capable de générer des revenus après la vente de l’appareil, grâce à des partenariats avec des chaînes FAST (télévision gratuite financée par la publicité) et à la commercialisation d’espaces publicitaires dans différentes interfaces.

Cette approche permet aux constructeurs de tirer davantage de valeur de leurs téléviseurs sur la durée. Elle prend une importance particulière dans un secteur où les marges sur le matériel restent limitées et où la hausse du coût des composants électroniques pèse sur les fabricants.

Publicité

Titan OS revendique désormais 30 millions d’utilisateurs, contre 18 millions un an auparavant. La plateforme travaille notamment avec TiVo comme partenaire commercial dans certaines régions et avec Tubi au Royaume-Uni. Son réseau de fabricants s’est également élargi avec l’arrivée de Sharp, AOC, Vestel et Skyworth.

Philips abandonne Google TV pour Titan OS

L’un des développements les plus significatifs concerne Philips. Le fabricant néerlandais Philips a choisi d’adopter Titan OS sur ses modèles 2026, abandonnant ainsi Google TV sur les téléviseurs concernés. Ce partenariat représente une vitrine importante pour la jeune entreprise et renforce sa présence auprès des fabricants européens.

L’élargissement de son parc de téléviseurs lui permet également de proposer une audience plus importante aux annonceurs. En augmentant sa couverture géographique et le nombre d’utilisateurs, Titan OS espère attirer davantage d’agences publicitaires et de partenaires commerciaux.

Hyoung-Ung Kim, récemment nommé directeur financier, explique que la monétisation de l’inventaire publicitaire de son propre réseau reste le cœur de l’activité. Mais l’entreprise cherche désormais à développer des extensions commerciales supplémentaires, en s’appuyant sur son audience croissante pour convaincre de nouveaux partenaires et annonceurs.

L’intelligence artificielle pour faciliter la découverte des contenus

Avec les nouveaux capitaux, Titan OS souhaite notamment améliorer la découverte des programmes. Trouver un film ou une série à regarder reste souvent une opération longue pour les utilisateurs, confrontés à une multitude de plateformes et de catalogues. L’entreprise travaille donc sur des évolutions de son interface et sur l’utilisation de l’intelligence artificielle pour rendre les recommandations plus pertinentes.

Son positionnement se veut différent de celui des grandes plateformes intégrées. Contrairement à Google, qui peut notamment orienter les utilisateurs vers YouTube, Titan OS affirme ne pas posséder sa propre offre de contenus. La société revendique ainsi un rôle neutre dans la découverte des programmes, avec l’objectif de réduire le temps passé à chercher quelque chose à regarder.

L’IA doit également contribuer à améliorer les recommandations publicitaires et la segmentation des audiences. Pour les annonceurs, une meilleure compréhension des utilisateurs pourrait permettre de proposer des campagnes plus ciblées et de renforcer la valeur commerciale de la plateforme.

Une expansion européenne et internationale

Titan OS compte désormais 250 collaborateurs, après avoir renforcé ses équipes au cours de l’année écoulée. La société a également ouvert un bureau à Londres, principalement consacré à ses activités publicitaires. Elle dispose déjà de bureaux à Barcelone, Amsterdam et Taipei.

L’entreprise estime que son marché dispose encore d’un potentiel important. Peu de fabricants développent leur propre système d’exploitation pour téléviseurs, tandis que d’autres pourraient préférer s’appuyer sur une plateforme externe plutôt que d’assumer seuls les coûts de développement et de maintenance.

La hausse du prix des composants, notamment dans un contexte de forte demande liée à l’intelligence artificielle, renforce cette logique. Pour les fabricants, les revenus générés après la vente du téléviseur deviennent un levier supplémentaire pour améliorer la rentabilité de leur activité matérielle.

Avec 30 millions d’utilisateurs revendiqués et un réseau de partenaires en expansion, Titan OS cherche désormais à s’imposer comme une alternative crédible aux écosystèmes dominants du marché des Smart TV. Sa capacité à convaincre de nouveaux constructeurs et à transformer son audience en revenus publicitaires réguliers sera déterminante pour la suite de son développement.