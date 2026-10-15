Microsoft enrichit son catalogue d’accessoires Xbox avec une manette miniature conçue pour faciliter le jeu en déplacement. Baptisée Xbox Nano Controller, elle pèse seulement 99 grammes et mesure un peu plus de 12,7 cm de long. Malgré son format réduit, elle conserve les 18 commandes habituelles d’une manette classique.

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Proposée à 49,99 € en France, cette nouvelle manette vise notamment les joueurs aux petites mains et ceux qui recherchent un accessoire facile à transporter. Elle doit arriver sur plusieurs marchés en novembre 2026, avec des précommandes déjà ouvertes sur le site officiel de Microsoft.

Xbox Nano Controller : une manette Xbox miniature

La Xbox Nano Controller se distingue d’abord par ses dimensions. Avec un peu plus de 12,7 cm de longueur et un poids d’environ 99 grammes, elle est présentée comme la plus petite manette jamais conçue par Microsoft.

La réduction du format ne s’accompagne pas d’une simplification des commandes. La manette conserve les 18 entrées de jeu standard, avec une disposition familière aux utilisateurs de Xbox. Elle pourrait ainsi convenir aux joueurs qui souhaitent retrouver leurs repères habituels dans un accessoire plus léger.

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Son poids et ses dimensions facilitent également son transport dans une poche ou un sac. Microsoft vise notamment les déplacements, les sessions chez des amis ou encore les parties dans différentes pièces de la maison.

Le fabricant cible aussi les joueurs plus jeunes et les personnes ayant de petites mains. Le format compact pourrait rendre la prise en main plus accessible, même si le confort réel dépendra de la disposition des boutons, de la forme des poignées et des préférences de chacun.

Une connectivité sans fil et un bouton personnalisable

Malgré sa petite taille, la Xbox Nano Controller intègre une batterie rechargeable. Elle dispose également d’un bouton Action programmable, auquel les utilisateurs peuvent associer des fonctions courantes, comme la capture d’écran ou l’enregistrement d’une séquence de jeu.

La connectivité repose sur Xbox Wireless et Bluetooth. La manette peut ainsi se connecter aux consoles Xbox compatibles, aux PC Windows, aux appareils iOS et Android ainsi qu’à certains téléviseurs connectés compatibles.

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Cette polyvalence pourrait intéresser les joueurs qui alternent entre plusieurs plateformes, notamment pour le jeu en streaming. Microsoft ne précise toutefois pas l’autonomie de la batterie ni le temps de recharge, deux éléments importants pour évaluer son intérêt lors des déplacements.

Le format miniature peut aussi convenir aux parties multijoueurs locales. Microsoft cite notamment Minecraft Dungeons II, qui prend en charge jusqu’à quatre joueurs en coopération. Plusieurs participants pourraient ainsi partager une même session, à condition de disposer des manettes et de la configuration compatibles.

Un prix de 49,99 euros, avec une arrivée prévue en novembre

En France, la Xbox Nano Controller est annoncée à 49,99 euros. Les précommandes sont ouvertes sur le site officiel de Microsoft, tandis que la commercialisation est prévue en novembre 2026.

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Les marchés annoncés comprennent notamment la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l’Australie, la Chine, le Japon et plusieurs pays européens et latino-américains. D’autres régions devraient suivre, mais Microsoft n’a pas encore communiqué de date précise pour chaque territoire.

Avec la Xbox Nano Controller, Microsoft explore un format plus compact sans abandonner les commandes classiques de ses manettes. Son intérêt dépendra notamment de son ergonomie, de son autonomie et de sa compatibilité réelle avec les différents appareils. Son prix de 49,99 euros la place en outre face à des manettes sans fil plus conventionnelles, dont le confort et les fonctionnalités pourront peser dans le choix des joueurs.