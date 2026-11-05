EcoFlow renouvelle ses stations électriques portables avec quatre modèles répartis entre ses gammes DELTA Gen4 et RIVER Gen4. Au-delà de leurs capacités et de leurs usages respectifs, ces nouveautés introduisent une fonction intéressante : Emergency Power Mode. Celle-ci conserve une petite réserve d’électricité même lorsque l’indicateur de batterie affiche 0 %, afin de pouvoir encore alimenter un téléphone ou une lampe d’urgence sur les modèles DELTA.

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La nouvelle gamme couvre deux catégories de besoins. Les DELTA 3000 Gen4 ehght DELTA 3800 Gen4 ciblent principalement l’alimentation de secours à domicile, tandis que les RIVER 260 Gen4 et RIVER 520 Gen4 s’adressent davantage aux campeurs, voyageurs et amateurs d’activités en extérieur.

DELTA 3000 Gen4 et 3800 Gen4 : jusqu’à 3 763 Wh de capacité

Les deux stations DELTA Gen4 misent sur une importante réserve d’énergie. La DELTA 3000 Gen4 embarque une batterie de 3 072 Wh, tandis que la DELTA 3800 Gen4 atteint 3 763 Wh. Cette dernière peut également accueillir des batteries supplémentaires pour porter sa capacité totale jusqu’à 12 kWh.

Les deux modèles affichent une puissance de sortie continue de 3 600 W et une puissance de crête de 7 200 W. De quoi alimenter plusieurs appareils domestiques, notamment un réfrigérateur, un micro-ondes ou un chauffage électrique, dans les limites de leur consommation respective.

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EcoFlow met également en avant leur faible consommation propre. Selon le fabricant, les stations consomment seulement 14 W lorsque la sortie AC est activée sans appareil connecté, et 3 W en veille. Une caractéristique intéressante pour les installations de secours qui doivent rester disponibles sans gaspiller inutilement leur énergie.

Fridge Runtime Boost pour prolonger l’alimentation d’un réfrigérateur

Les DELTA Gen4 intègrent aussi la fonction Fridge Runtime Boost. Son objectif est de réduire la consommation inutile entre les cycles de refroidissement d’un réfrigérateur, afin de prolonger l’autonomie disponible.

EcoFlow annonce jusqu’à 58 heures d’alimentation pour la DELTA 3000 Gen4 et jusqu’à 70 heures pour la DELTA 3800 Gen4. Ces durées restent naturellement dépendantes du réfrigérateur utilisé, de sa consommation et des conditions de fonctionnement.

La fonction Emergency Power Mode complète cet ensemble. Même lorsque la batterie semble totalement déchargée, une petite quantité d’énergie reste disponible pour des besoins essentiels, comme recharger un téléphone ou maintenir une lampe d’urgence en fonctionnement. Une sécurité supplémentaire qui peut se révéler utile lors d’une coupure de courant prolongée.

RIVER 260 Gen4 et 520 Gen4 : des stations plus compactes

Pour les usages nomades, EcoFlow propose deux modèles plus légers. La RIVER 260 Gen4 dispose d’une capacité de 256 Wh et d’une puissance de sortie de 300 W. Elle pèse un peu plus de 6 livres, soit environ 2,7 kg.

La RIVER 520 Gen4 monte à 512 Wh et 500 W de puissance, pour un poids d’environ 10 livres, soit 4,5 kg. Les deux stations prennent en charge l’USB-C bidirectionnel jusqu’à 140 W et la recharge rapide.

EcoFlow annonce des temps de recharge de 0 à 80 % en 42 minutes pour la RIVER 260 Gen4 et en 50 minutes pour la RIVER 520 Gen4. Ces caractéristiques devraient intéresser les utilisateurs qui recherchent une solution compacte pour le camping, les déplacements ou les activités en extérieur.

Prix et disponibilité : les DELTA déjà commercialisées aux États-Unis

Les DELTA 3000 Gen4 et DELTA 3800 Gen4 sont déjà disponibles aux États-Unis, avec des tarifs de lancement respectifs de 1 299 et 1 699 dollars. Les précommandes des deux modèles RIVER Gen4 doivent débuter le 24 novembre, mais EcoFlow n’a pas encore communiqué leurs prix.

Avec cette nouvelle génération, le fabricant cherche à couvrir aussi bien les besoins d’alimentation de secours à domicile que les usages nomades. La réserve d’énergie d’urgence et les optimisations de consommation constituent les principaux arguments de cette gamme, même si les autonomies annoncées devront être appréciées en fonction des appareils réellement alimentés.