La flambée des prix de la mémoire vive commence à provoquer des tensions bien au-delà du marché des composants. Sam Altman, le patron d’OpenAI, a récemment suscité la polémique en estimant qu’il était « assez terrible » de voir une partie de l’offre mondiale limitée de DRAM immobilisée dans les ordinateurs personnels.

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Selon lui, les ressources mémoire pourraient être utilisées plus efficacement dans les centres de données, notamment pour faire fonctionner les modèles d’intelligence artificielle.

Cette déclaration, prononcée lors d’un entretien avec la chaîne YouTube Cheeky Pint, a rapidement fait réagir. Elle intervient alors que les entreprises spécialisées dans l’IA absorbent des quantités considérables de mémoire pour alimenter leurs infrastructures, contribuant à accentuer les tensions sur l’approvisionnement et les prix des composants.

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Sam Altman préférerait voir davantage d’IA fonctionner dans le cloud

La discussion portait plus précisément sur l’utilisation de l’intelligence artificielle directement sur les appareils. Sam Altman estime que, dans un contexte de pénurie de mémoire, il serait préférable de centraliser les ressources DRAM dans les centres de données plutôt que de les laisser installées dans les ordinateurs des particuliers. Les utilisateurs pourraient alors accéder aux modèles d’IA depuis le cloud, sans avoir besoin de disposer localement d’importantes capacités mémoire.

L’argument repose sur une logique d’optimisation des ressources. Un ordinateur personnel peut conserver une grande quantité de RAM disponible alors qu’il n’exécute que des tâches relativement légères. Dans un centre de données, les ressources peuvent être réparties entre plusieurs charges de travail et exploitées en continu.

Mais, cette approche néglige une partie importante des usages informatiques. La mémoire vive ne sert pas uniquement à exécuter des modèles d’IA : elle est également essentielle aux jeux vidéo, au montage vidéo et audio, à la création graphique, à l’émulation ou encore au développement logiciel. Tous ces usages ne peuvent pas être transférés dans le cloud sans compromis.

La pénurie de DRAM ne vient pas des seuls ordinateurs personnels

La déclaration de Sam Altman est d’autant plus controversée que l’essor de l’IA contribue lui-même à la tension sur le marché de la mémoire. Les grands acteurs du secteur multiplient les investissements dans leurs infrastructures et sécurisent des volumes importants de composants pour répondre à leurs besoins futurs. Les fabricants doivent ainsi arbitrer entre les commandes des centres de données et celles des autres marchés de l’électronique.

Les dernières informations relayées laissent entrevoir que OpenAI aurait sécurisé, à travers différents accords, environ 40 % de la production mondiale de mémoire vive. Ce chiffre doit toutefois être considéré avec prudence : le périmètre exact de ces accords et la nature de la production concernée ne sont pas détaillés dans les éléments disponibles.

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La concentration de la demande autour des infrastructures d’IA pose néanmoins une question plus large : jusqu’où les besoins des grandes entreprises technologiques peuvent-ils peser sur l’approvisionnement des autres secteurs ? Les particuliers et les entreprises qui assemblent ou achètent des ordinateurs ne disposent pas nécessairement du même pouvoir de négociation que les grands clients des fabricants de mémoire.

Les smartphones aussi touchés par la hausse des composants

Les conséquences ne se limitent pas aux ordinateurs de bureau. Les smartphones, qui représentent l’un des marchés électroniques les plus importants au monde, sont également exposés à la hausse du coût de la mémoire. Les fabricants doivent composer avec des composants plus chers, ce qui peut se répercuter sur les tarifs des nouveaux appareils.

Cette évolution intervient alors que les besoins en mémoire augmentent aussi sur les smartphones, notamment pour accompagner les fonctionnalités d’IA embarquée et les modèles plus ambitieux. Les constructeurs doivent donc trouver un équilibre entre capacités matérielles, prix de vente et fonctionnalités logicielles.

La pression exercée par les centres de données pourrait ainsi se faire sentir jusque dans les produits du quotidien. Pour les consommateurs, le risque est de payer davantage pour des appareils dont le coût de fabrication augmente, alors même qu’ils n’ont pas nécessairement besoin des infrastructures d’IA qui mobilisent une partie de la production.

La mémoire vive doit-elle devenir une ressource centralisée ?

La réaction d’Elon Musk illustre le caractère sensible du débat. Sur X, le patron de Tesla a répondu à la polémique en affirmant que « les gens méritent aussi d’avoir leur RAM ». Une formule qui résume la position de nombreux utilisateurs : la mémoire installée dans un ordinateur personnel fait partie de leur matériel et doit rester disponible pour les usages qu’ils choisissent.

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Le cloud présente pourtant de réels avantages pour certains traitements d’IA, notamment lorsqu’ils nécessitent des ressources matérielles importantes. Mais il implique aussi une connexion Internet, des coûts d’abonnement potentiels, des questions de confidentialité et une dépendance à des fournisseurs externes. Pour les professionnels comme pour les particuliers, conserver la possibilité de travailler localement reste donc essentiel.

Le débat dépasse finalement la seule question de la quantité de RAM installée dans les PC. Il porte sur la répartition des ressources informatiques entre les grandes infrastructures d’IA et les utilisateurs ordinaires. Si les centres de données deviennent les principaux bénéficiaires de la production mondiale de mémoire, les fabricants d’ordinateurs, les constructeurs de smartphones et les consommateurs pourraient en supporter une partie croissante du coût.