Le fabricant chinois de semi-conducteurs ChangXin Memory Technologies (CXMT) profite pleinement des tensions qui secouent le marché mondial des mémoires. Après son introduction en Bourse en juillet 2026, l’entreprise vient de publier ses premiers résultats trimestriels, avec un bénéfice net de 54,4 milliards de yuans (environ 8,16 milliards de dollars) au troisième trimestre 2026. Son chiffre d’affaires atteint 118,71 milliards de yuans (17,81 milliards de dollars), soit une progression spectaculaire de 613,2 % sur un an, selon Reuters.

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Cette performance intervient alors que les principaux fabricants mondiaux, Samsung, SK Hynix et Micron, réorientent une partie importante de leurs capacités de production vers les mémoires à bande passante élevée (HBM), indispensables aux accélérateurs d’intelligence artificielle. Ce repositionnement réduit la disponibilité des mémoires DRAM classiques et crée de nouvelles opportunités pour CXMT, qui bénéficie de cette demande supplémentaire. Sa marge brute atteint ainsi 89,53 %.

CXMT veut désormais s’attaquer au marché des mémoires HBM

Après avoir renforcé sa position sur la DRAM traditionnelle, CXMT prépare son entrée sur le segment des mémoires HBM. D’après des sources de la chaîne d’approvisionnement, le fabricant chinois pourrait commencer une production limitée de puces HBM3E dans les deux prochains mois.

L’objectif est de se positionner sur un marché particulièrement stratégique pour les infrastructures d’intelligence artificielle. Les mémoires HBM permettent de transférer rapidement de grandes quantités de données entre les processeurs et leurs espaces de stockage, ce qui en fait un composant essentiel des accélérateurs IA.

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CXMT devra toutefois combler un retard technologique important. Le rendement de production de ses puces HBM3E serait actuellement compris entre 20 et 30 %, contre environ 70 % pour SK Hynix. Ces différences illustrent les difficultés liées à la fabrication de mémoires HBM, qui nécessite des procédés complexes d’empilement et d’assemblage.

Pour accélérer ses progrès, l’entreprise a consacré 11,07 milliards de yuans (environ 1,66 milliard de dollars) à la recherche et au développement au cours des neuf premiers mois de 2026. Elle a également validé sa technologie DRAM de sixième génération, une étape importante avant son passage à la production commerciale.

42,77 milliards de dollars de trésorerie pour accélérer la production

La montée en puissance industrielle de CXMT repose sur des investissements considérables. L’entreprise disposerait de 285,16 milliards de yuans de liquidités, soit environ 42,77 milliards de dollars, pour financer son expansion.

Plusieurs nouvelles usines de fabrication sont en préparation à Pékin, Shanghai et Hefei. Ces installations devraient permettre de doubler les capacités de production du groupe pour atteindre 600 000 wafers de 300 mm par mois.

Cette expansion doit permettre à CXMT de répondre à la demande croissante en mémoires, tout en renforçant progressivement son indépendance technologique. Le groupe ne compte d’ailleurs pas limiter ses ambitions à la DRAM : il prépare également son entrée sur le marché de la mémoire flash NAND, utilisée notamment dans les SSD et les solutions de stockage.

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La Chine veut renforcer sa présence sur le marché mondial des semi-conducteurs

La progression de CXMT illustre les changements en cours dans l’industrie mondiale des semi-conducteurs. Alors que les besoins des centres de données et des infrastructures d’IA absorbent une part croissante des capacités de production, les fabricants spécialisés dans les mémoires traditionnelles peuvent profiter des tensions sur l’offre.

Pour CXMT, l’enjeu consiste désormais à transformer cette conjoncture favorable en avantage industriel durable. La production de HBM3E représente une étape particulièrement importante, car elle permettrait à l’entreprise de s’attaquer directement à un segment actuellement dominé par Samsung, SK Hynix et Micron.

Les prochains mois seront déterminants pour mesurer sa capacité à améliorer ses rendements de fabrication et à augmenter ses volumes. Si ses investissements portent leurs fruits, CXMT pourrait progressivement devenir un acteur plus important du marché mondial des mémoires, au-delà de son positionnement historique sur la DRAM.